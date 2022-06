La División de Integridad Pública del Departamento de Justicia ha iniciado una investigación formal sobre la legalidad del nombramiento de la exsenadora Mari Tere González a una posición en el Municipio de Arecibo.

El inicio de la pesquisa fue confirmado por la portavoz de Justicia, Joan Hernández. Ahora la dependencia tiene 90 días, con una posible prórroga de 90 días para culminar la pesquisa y entregar un informe con recomendaciones al Panel del Fiscal Especial Independiente.

Justicia actúa por conducto de un referido del portavoz alterno penepé en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, quien refirió el pasado 17 de mayo al alcalde de Arecibo, Carlos “Tito” Ramírez Irizarry.

Ramírez Irizarry contrató a el año pasado a González López a una posición de confianza: directora del Departamento de Acción Comunal del Municipio de Arecibo, con un salario de $3,400 mensuales.

“Dicha plaza es una de confianza y su salario es el mismo que tenía la persona que ocupó la posición en la administración anterior”, expresó el alcalde popular de Arecibo en una entrevista con El Nuevo Día, el 10 de febrero del año pasado.

El pasado 12 de mayo, González López fue sentenciada a seis meses de probatoria tras haberse declarado culpable por 12 violaciones al artículo 263 del Código Penal (negligencia en el cumplimiento del deber).

Rodríguez Aguiló, en el referido dirigido al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, indicó que las acciones de Ramírez Irizarry van en contravención de dos artículos del Código Municipal que prohíben el que gobiernos municipales contraten a personas convictas por delitos de que impliquen infracción a los deberes oficiales y la ley también ordena la cesantía de todo empleado convicto por cualquier delito grave o menos grave que implique depravación moral o infracción a sus deberes oficiales.

En su misiva a Emanuelli, Rodríguez Aguiló también cita el Código Anticorrupción, que inhabilita a cualquier persona convicta por negligencia en el cumplimiento del deber de contratar con agencias del gobierno. El legisladora argumenta que en la definición de agencia se incluyen a los gobiernos municipales.

“Conforme a nuestro estado de derecho vigente, la señora González López está inhabilitada para continuar como empleada del Municipio de Arecibo como consecuencia de haber sido sentenciada y convicta por infracción al artículo 263 dela Ley 146-2012 (Código Penal)”, indicó Rodríguez Aguiló al recordar que Ramírez Irizarry ha anunciado que la exsenadora permanecerá en su posición.

“La obstinada y temeraria conducta del alcalde Ramírez Irizarry de mantener como parte del servicio público en el Municipio de Arecibo a la convicta señora González López puede catalogarse como conductas punibles bajo nuestro sistema de derecho”, dijo Rodríguez Aguiló, al sostener que la postura de Ramírez Irizarry puede constituir conducta tipificada como delito: violación a la Ley de Ética Gubernamental al utilizar su cargo para beneficiar a un tercero.

Además, violaciones al Código Penal: intervención indebida en las operaciones gubernamentales y malversación de fondos públicos en la medida en que González López sigue cobrando como contratista en Arecibo..

“El alcalde Ramírez Irizarry está interviniendo indebidamente y sin autoridad de ley para que un tercero (la señora González López) continúe recibiendo un beneficio económico que no le corresponde”, sostuvo el legislador.

Ramírez Irizarry, por su parte, ha recalcado que González López fue convicta por la radicación tardía de informes financieros a la OEG.

“Los actos de corrupción que fueron sometidos en el 2017 por la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente, el tribunal, en el 2018, determinó que no procedían y los propios fiscales que atendieron el caso optaron en no recurrir en alzada, luego de considerar que no existía evidencia para sostenerlos”, indicó en declaraciones autorizadas el 17 de mayo. “González asumió la responsabilidad que conlleva el radicar documentos tardíos y cumplirá con el término impuesto por el tribunal. En este caso el delito menos grave no conlleva castigo un impedimento para que la ex senadora pueda trabajar para el Gobierno de Puerto Rico o cualquier entidad municipal”.

Ramírez Irizarry indicó que reiteró su apoyo a González López e insistió en que su convicción por delitos menos grave no le impedirán ocupar el cargo.