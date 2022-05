En poco más de una semana, la Administración de Carreteras y Transportación (ACT) recuperó $20.3 millones de los $25 millones que dejaron de recaudar luego que la plataforma de AutoExpreso, administrada por un operador privado, fuera víctima de un ciberataque, informó el director de la corporación pública, Edwin González Montalvo.

“Los recaudos han ido muy bien desde el pasado 21 de mayo que se comenzaron a recobrar nuevamente a través de los distintos canales y recargas automáticas… muchas de las personas se han puesto al día”, indicó el titular en entrevista con El Nuevo Día.

Luego del regreso a la normalidad de la infraestructura física y las redes de computadoras del sistema –lo que ocurrió el pasado 21 de mayo- los usuarios registrados en AutoExpreso tuvieron acceso a sus cuentas para ver el balance que tenían al 16 de abril cuando el sistema salió de funcionamiento, así como el monto adeudado.

PUBLICIDAD

Durante el periodo en el que el sistema estuvo inoperante se registraron sobre 25 millones de transacciones, lo que se traduce en unos $25 millones que la ACT espera recobrar.

González Montalvo detalló que a través de las gasolineras y farmacias participantes han logrado recaudar $594,000. Mientras, otros $175,000 han sido recuperados mediante el sistema telefónico asistido y otros $509,000 a través del sistema telefónico automático.

No obstante, el grueso de los usuarios ha preferido ponerse al día haciendo uso de los 26 carriles de recarga en las estaciones de peajes, del sistema de recarga automático, del sitio web AutoExpreso.com y a través la aplicación AutoExpreso Móvil, plataformas desde donde se ha recuperado un total de $18.9 millones.

Los conductores tienen hasta el viernes, 1 de julio de 2022, para saldar sus balances acumulados entre el 16 de abril y el 23 de mayo, sin incurrir en multas ni penalidades. Sin embargo, González Montalvo adelantó que en las próximas semanas estarían anunciando un plan de pago para aquellos clientes que tengan problemas para pagar la deuda en la fecha estipulada.

González Montalvo aseguró que no han recibido “muchas” quejas de parte de ciudadanos alegando que las transacciones registradas en sus cuentas no son las correctas, pero sostuvo que de haber alguna discrepancia los conductores siempre pueden pasar –con cita previa- por la Oficina de Servicio al Cliente de AutoExpreso, en Guaynabo; la ACT en el Centro Gubernamental Minillas, en San Juan; o por alguno de los Centros de Servicios al Conductor (Cesco), con excepción de Utuado y Sagrado Corazón, en Santurce.

PUBLICIDAD

“Tenemos vídeos y fotos de las transacciones para que el ciudadano pueda ver la evidencia si fuera que pensaran que no transitaron por alguna de las plazas de peajes que se le están cobrando”, señaló.

Tras la falla trascendió que la compañía operadora, Professional Account Management (PAM), no utilizó servicios aprobados por el gobierno de Puerto Rico para almacenar y resguardar sus bases de datos. Esta situación, llevó a que el ciberataque, mediante un virus que se conoce como ransomware, fuera exitoso.

Un ransomware es un virus de computadora diseñado para ser instalado en el o los sistemas de una víctima, en este caso los sistemas de PAM, y una vez instalado, el virus encripta o cifra los datos almacenados. Del mismo modo, la mayoría de estos virus están diseñados para autopropagarse a las demás máquinas conectadas a una red. Una vez el ataque se completa, la mayoría de estos virus publican un mensaje en pantalla indicando que la información está cifrada, junto con una “nota de secuestro” en la que exigen el pago de una suma de dinero.

“No se pagó el ransomware o la nota de secuestro de datos, los backups se hacen a diario y se han tomado los resguardos necesarios...ninguna compañía pública ni privada está exenta, pero si sucede en un futuro hemos tomado las medidas para que no tome tanto tiempo subir el sistema”, sostuvo González Montalvo al indicar que en este proceso han contado con la asistencia continua de la Oficina de Puerto Rico Innovation and Technology Service (Prits).