A 36 días del ciberataque mediante ransomware que sacó de servicio a AutoExpreso, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) anunció hoy, domingo, el regreso a la normalidad de la infraestructura física y las redes de computadoras del sistema.

En conferencia de prensa, el director de la ACT, Edwin González Montalvo, afirmó que, a partir de mañana, lunes, los usuarios registrados de AutoExpreso podrán acceder sus cuentas para ver el balance que tenían al 16 de abril y el balance que tendrán al momento.

Tal y como había adelantado, González Montalvo reiteró que los conductores tendrán hasta el viernes, 1 de julio de 2022, para saldar sus balances acumulados entre el 16 de abril y el 23 de mayo, sin incurrir en multas ni penalidades.

“Durante el día de ayer se sobrepasaron las expectativas de un día normal (de recaudos), que son unos $280,000 a $300,000. Ayer se recaudaron alrededor de $1.6 millones, y al día de hoy, a la 1:55 p.m. se había recaudado $1.1 millones. Son usuarios que ya están entrando al sistema”, explicó vía telefónica a El Nuevo Día.

El funcionario detalló que durante el periodo en el que el sistema estuvo inoperante se registraron sobre 25 millones de transacciones, lo que se traduce en unos $25 millones que la ACT espera recobrar al 1 de julio.

En caso de no estar registrados en el sistema, los conductores tendrán que pedir detalles de sus balances en los carriles de recarga, centros de servicio al cliente de AutoExpreso y en las oficinas del Cesco, ambos por cita a través de TurnosPR.com.

Desde el sábado están operando a capacidad los carriles de recarga en todos los peajes de Puerto Rico, así como los Centros de Servicio al Conductor (Cesco), farmacias, gasolineras y demás entidades participantes que aceptan transacciones de recarga de los sellos para transitar por las estaciones de peaje.

Por otro lado, aclaró que no habrá autorrecarga automática al instante y que la opción estará disponible 48 horas después del reinicio de operaciones a partir de mañana, para permitir a los usuarios verificar el balance actual en sus cuentas.

Los conductores tendrán la opción de programar cuándo se active la autorrecarga, escogiendo un balance mínimo y la cantidad por la que desean recargar su cuenta al alcanzarlo. Además, para evitar débitos altos por los balances pendientes, se limitarán a un máximo de una por día por un periodo de 10 días.

González Montalvo informó que los conductores podrán llevar a cabo las transacciones habituales como recargar en los carriles de Recarga, en el sitio web AutoExpreso.com y a través de la aplicación AutoExpreso Móvil.

“Exhortamos a los conductores a actualizar la aplicación y utilizar la misma para consultar el balance y recargar su cuenta”, señaló.

Además, los conductores podrán acceder al servicio automatizado del Centro de Llamadas y ver los detalles del reinicio de operaciones en los sitios web de AutoExpreso y del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), la Oficina de Servicio al Cliente en Guaynabo y por cita en los mostradores de AutoExpreso en todos los Cesco participantes.

Estos servicios estarán operando en horarios extendidos hasta el 30 de junio, para apoyar a los conductores durante las semanas siguientes al reinicio de operaciones. Los carriles de recarga operarán de lunes a domingo, de 5:00 a.m. a 8:00 p.m., mientras que el Centro de Servicio al Cliente estará operando de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 8:00 p.m., y los sábados, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Como parte de los servicios a los conductores, habrá instalaciones de recarga adicionales que operarán temporeramente. Estarán ubicadas en el estacionamiento del estadio Ovidio de Jesús, en Río Grande, la estación de pesaje en Salinas, y el estacionamiento Coliseo Juan Aubin Cruz en Manatí.

Inicialmente, la ACT indicó que el sistema de recarga de AutoExpreso se encontraba fuera de servicio por encontrarse en mantenimiento por su operador, Professional Account Management (PAM). Sin embargo, luego aclaró que la falla se debía a un ataque cibernético a PAM.

“Los ciudadanos tienen seis semanas para ponerse al día, no hay apuro”, resaltó González Montalvo. Agregó que no se emitirán multas hasta nuevo aviso.

En cuanto a la desconfianza que pueda sentir la ciudadanía hacia el sistema, el director ejecutivo de la ACT enfatizó que no hay evidencia alguna de filtración de datos de las tarjetas de crédito de los usuarios, pues su información está encriptada, lo que impide que sus detalles se utilicen fuera del sistema de AutoExpreso.

La investigación del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) continúa su curso, por lo que no pudo brindar detalles. “Ellos han participado de las reuniones que hemos tenido, se les continúa dando toda la información que solicitan, hemos estado colaborando desde el día cero”.