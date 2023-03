El alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, confirmó hoy, jueves, una nueva renuncia a un cargo importante para el ayuntamiento al informar que la licenciada Rebecca Ramos Franceschini dejará sus funciones como directora del Departamento de Vivienda Municipal y Desarrollo Socioeconómico efectivo el 31 del mes en curso.

El pasado 20 de marzo, el Departamento de Justicia anunció que recomendó la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) para que investigue a Irizarry Pabón por sospechas de que solicitó aportaciones de dinero a sus empleados de confianza, en violación de distintas disposiciones legales.

Aunque la Oficina de Prensa de la Alcaldía de Ponce indicó, mediante declaraciones escritas, que la renuncia de Ramos Franceschini se debió a que aceptó “una nueva oferta de empleo fuera del Municipio”, la salida de la letrada se suma a otras renuncias de alto perfil en el ayuntamiento.

El licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez anunció, el pasado 4 de marzo, su renuncia y de la su bufete, Emmanuelli, C.S.P, como asesores legales de Irizarry Pabón. En la carta de renuncia, el experimentado abogado denunció haber sido “testigo de tendencias preocupantes de proselitismo protestante fundamentalista que ha ejecutado en total menosprecio de la separación de iglesia y estado”.

“Desafortunadamente, los peligros que intenta evitar el principio de la separación de iglesia y estado ya se han manifestado de manera patente en Ponce resultando en la propagación de información falsa y degradante sobre las personas de la comunidad LGBTQ+”, añadió Emmanuelli Jiménez en la carta.

Foto suministrada por la Alcaldía de Ponce de la licenciada Rebecca Ramos Franceschini junto al alcalde Luis Irizarry Pabón. (Suministrada)

Mientras, el director de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias de Ponce (OMME), Jorge Mercado Santiago, renunció a su cargo el 15 de marzo. Aunque su dimisión fue confirmada por el portavoz de prensa Eduardo Questell, el ayuntamiento no proveyó a El Nuevo Día copia de la carta de renuncia.

No obstante, otros medios de comunicación que, supuestamente, obtuvieron copias de la carta señalaron que Mercado Santiago dejó su puesto porque no podía continuar “bajo una administración municipal que se basa y se presta para constantes cacerías de brujas, chismes, (y) fabricación de casos, entre otras malas prácticas laborales a las que usted (en referencia a Irizarry Pabón) da por bueno”.

En cuanto a la renuncia de Ramos Franceschini, Irizarry Pabón indicó, en el escrito, que sostuvo “una conversación sincera y amena, en un ambiente de amistad y respeto mutuo, en la que me informó que su término (de Ramos Franceschini) en el puesto de directora de Vivienda Municipal sería hasta el 31 de marzo de 2023, ante un nuevo reto de crecimiento profesional que se le presentaba. Al tratarse de una oportunidad inigualable de continuar desarrollándose profesionalmente, acogí la noticia con un profundo sentido de orgullo y júbilo”.

Mientras, Ramos Franceschini resaltó que “agradezco la oportunidad que me brindó el alcalde, para servirle a nuestra Ciudad con el más alto compromiso que exige el servicio público. La confianza brindada como profesional y el apoyo para cumplir con sus proyectos y metas trazadas fueron pieza clave para los servicios que brindamos desde el Departamento de Vivienda. Desde otros foros, estaré apoyando gestiones para la Ciudad, porque a Ponce no se le dirá que no nunca”.

Estas renuncias llegan en momentos en que Irizarry Pabón enfrenta múltiples señalamientos de supuestas acciones indebidas. Irizarry Pabón ganó la alcaldía en los comicios de 2020 al derrotar a la incumbente María “Mayita” Meléndez.

Además, la primera dama Miyady Velázquez Pagán provocó la furia de la comunidad LGBTQ+ al emitir expresiones denunciadas como homofóbicas durante una entrevista para un podcast y programa de YouTube. Dichas expresiones provocaron manifestaciones frente a la Casa Alcaldía y reclamos de entidades para que el ayuntamiento “cese y desista” de ejecutar acciones homofóbicas.