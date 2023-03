El portavoz de prensa de la alcaldía de Ponce, Eduardo Questell, confirmó que Jorge Mercado Santiago presentó hoy, miércoles, su renuncia como director de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME).

Contactado vía telefónica, Questell indicó a El Nauevo Día que el alcalde Luis Irizarry Pabón recibió la carta de renuncia de Mercado Santiago a través del administrador de la ciudad, Francisco Rodríguez.

“El alcalde Luis Irizarry Pabón recibió la carta a través del administrador de la ciudad, Francisco Rodríguez”, sostuvo el portavoz de prensa.

Al ser abordado sobre el contenido de la carta, como la fecha de efectividad de la renuncia de Mercado Santiago y las razones o motivos que el ahora exfuncionario ofreció para dimitir del cargo, Questell contestó que no tenía conocimiento sobre dicha información.

Del mismo modo, Questell resaltó que no podía validar la autenticidad de copias de la carta de renuncia publicadas en otros medios. El Nuevo Día le solicitó a Questell una copia de la carta de renuncia, y el portavoz dijo que verificaría si podía ser enviada a los medios de comunicación.

“Yo no manejo esa información, pero por lo que he visto en las cartas que han publicado otros medios, que no me constan que sea la misma que recibió el administrador de la ciudad (Rodríguez), pues ahí están las razones (para renunciar) que ofreció el director. La verdad es que, si la carta que se ha publicado en redes sociales y los medios es auténtica o no, pues eso no lo sé”, resaltó Questell.

El Nuevo Día también solicitó una entrevista con Irizarry Pabón, pero Questell indicó que el alcalde no realizará expresiones sobre la renuncia de Mercado Santiago. Además, las llamadas cursadas al teléfono celular de Mercado Santiago no fueron contestadas.

Según copias de la carta publicada en otros medios, la renuncia de Mercado Santiago será efectiva mañana, jueves.

La renuncia de Mercado Santiago se suma a otros dimisiones de funcionarios en momentos en que Irizarry Pabón, quien ganó la alcaldía en los comicios de 2020 al derrotar a la incumbente María “Mayita” Meléndez, se encuentra bajo investigación del Departamento de Justicia por, presuntamente, haber obligado a empleados del ayuntamiento a pagar un préstamo de $50,000 que tomó para pagar parte de su campaña política.

La portavoz del Departamento de Justicia, la licenciada Joan Hernández, confirmó que la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor lleva a cabo una investigación relacionada con el Municipio de Ponce, pero declinó ofrecer detalles adicionales.

Además, la primera dama Miyady Velázquez Pagán provocó la furia de la comunidad LGBTQ+ al emitir expresiones denunciadas como homofóbicas durante una entrevista para un podcast y programa de YouTube. Dichas expresiones provocaron manifestaciones frente a la Casa Alcaldía y reclamos de entidades para que el ayuntamiento “cese y desista” de ejecutar acciones homofóbicas.

Mientras, el licenciado Rolando Emmanuelli entregó, el 2 de marzo, una carta en la que su bufete, Emmanuelli, CSP, renunció como proveedor de servicios de asesoría legal para Irizarry Pabón al señalar “tendencias preocupantes” por parte de la administración del alcalde.

En la carta, Emmanuelli denunció haber sido “testigo de tendencias preocupantes de proselitismo protestante fundamentalista que ha ejecutado en total menosprecio de la separación de iglesia y estado”.

“Desafortunadamente, los peligros que intenta evitar el principio de la separación de Iglesia y Estado ya se han manifestado de manera patente en Ponce resultando en la propagación de información falsa y degradante sobre las personas de la comunidad LGBTQ+”, prosigue en la carta dirigida al alcalde.

Según el abogado, el alegado patrón responde directamente al “esfuerzo municipal de intentar imponer una visión religiosa sobre el resto de la población ponceña”.

“Resulta entonces, que dada esa visión autoritaria de naturaleza protestante fundamentalista, el Municipio está violando, además, el principio fundamental de la dignidad humana de sus constituyentes de la comunidad LGBTQ+ contenido en la Constitución que juró defender”, añade en la misiva de una página.