Los familiares y allegados de las personas en prisión, quienes deseen acompañar y mantener la comunicación con estos mientras agotan su condena, verán reflejada una disminución de la tarifa por minuto de estas llamadas, conforme a la propuesta agraciada y seleccionada por la Junta de Subastas de la Administración de Servicios Generales (ASG) para el sistema telefónico de las prisiones estatales de Puerto Rico.

Ese ente emitió hoy, viernes, la resolución de adjudicación de este contrato a favor de la compañía de Texas, NCIC Inmate Communications, que lleva operando desde 1995. La propuesta agraciada supone una tarifa por minuto de $0.11 para las llamadas entre los encarcelados y su lista de contactos cercanos, en comparación a los $0.21 que cuesta desde 2018.

El Nuevo Día escuchó y leyó testimonios de una decena de familiares, en su mayoría mujeres, a quienes las llamadas les resultan demasiado onerosas, al punto que algunas han decidido cortar toda comunicación. Mantener la cercanía con la familia, aunque sea por vía telefónica, resulta esencial para la rehabilitación de esta población, según han reconocido expertos en Estados Unidos.

La determinación de la ASG surge, además, en medio de una controversia legal para ver si uno de los proponentes, Global Tel*Link (GTL), debe ser excluido del Registro Único de Licitadores (RUL) del Gobierno de Puerto Rico, dado a los acuerdos legales a los que ha llegado, en Estados Unidos, por prácticas cuestionables como quedarse con el dinero de los familiares de los confinados.

“Esta junta no ha estado ajena a la controversia que existe con uno de los proponentes y la posibilidad de que sea excluido del RUL. Sin embargo, hacemos constar que, es un asunto que aún no está adjudicado y no nos compete adjudicar a nosotros”, lee la resolución que firman los tres miembros asociados, Alex López Echegaray, Rosario Toro Chiqués y Ana Silva Torres.

La administradora de ASG, Karla Mercado, había confirmado a El Nuevo Día que su agencia investiga la exclusión a la luz de una denuncia presentada por el representante Jesús Manuel Ortiz.

La Ley Federal de Comunicaciones exige tarifas “justas y razonables”. En un pleito de clase radicado en Georgia, los abogados de familiares de confinados argumentaron que esa disposición incluye no solo la tarifa por minuto, sino también la política de descativar las cuentas y quedarse con el dinero en balance, que para todo efecto práctico opera como un cargo.

Aunque el tribunal no ha entrado en los méritos de la controversia, GTL decidió transar el caso y pagar $67 millones a los usuarios de cuentas de teléfono que perdieron dinero a causa de su política de desactivar las cuentas después de tras meses de inactividad.

GTL ha ofrecido el servicio de telefonía a las prisiones de Puerto Rico desde 2014, mediante dos contrataciones con el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). La empresa se presentó a esta nueva licitación con una propuesta de cobrar $0.14 por tarifa por minuto en las llamadas locales. Ambas empresas licitadoras ofrecieron 65% de comisión al DCR de las ganancias.

“A pesar de que en este caso quien cubre el costo es la población correccional o sus familiares, y no directamente el Gobierno, no podemos pretender que el costo de las llamadas no afecta en esta decisión”, comentaron los miembros de la junta.

La propia Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) aprobó, en mayo de 2021, un tope máximo de $0.16 por minuto en llamadas interestatales desde todas las prisiones. Sin embargo, en Puerto Rico no aplica ese tope, puesto a que las llamadas que se originan y terminan en este archipiélago se consideran intraestatales. “La regulación de las llamadas intraestatales queda a discreción de la Comisión de Servicios Públicos del estado correspondiente, que en Puerto Rico es la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico”, contestó una portavoz de la agencia federal a El Nuevo Día.

La otra empresa licitadora fue Sanlo Multiservice Incorporated, pero los miembros de la junta determinaron que la compañía incumplió con el requisito de proveer una tarifa por minuto.