El plan de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) para trabajar con el desbarajuste en el servicio de lanchas entre la isla grande y Vieques y Culebra es mantener el uso de lanchas privadas y la activación de la Guardia Nacional, tal como se hace desde hace una semana, mientras se aguarda por los próximos meses por la entrada de cuatro embarcaciones para pasajeros y carga.

“Lo que sea necesario. No tenemos un término (para mantener ese plan). Actualmente, vamos a mantener este plan hasta que nosotros veamos que ya tenemos la redundancia en las embarcaciones y lo que sea necesario para atender esta emergencia. No hay un término de semanas o meses. Esperamos que sea lo antes posible que podamos tener las embarcaciones de carga redundantes”, dijo Eileen M. Vélez Vega, secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, agencia bajo la cual está la ATM.

Hace poco más de una semana volvió a colapsar el sistema de transporte marítimo provisto por la ATM cuando tanto Vieques como Culebra confrontaron problemas para recibir suministros. Además, algunos comercios de ambas islas cerraron operaciones al no tener la certeza de que una embarcación de carga podría acarrear su mercancía.

La ATM solo tiene en funciones una nave, Cayo Blanco, que solo transporta pasajeros. Por ende, la ATM mantiene arrendadas las naves de Puerto Rico Fast Ferries (Julia Leigh y Mr. Mason) mediante la extensión de dos contratos, desde septiembre del 2020 hasta agosto de este año. Mr Mason es la única embarcación de carga, pero solo puede llevar camiones livianos.

Este cuadro redundó en que la ATM alquilara la barcaza Marilin H., a razón de $14,000 diarios cuando se usa y $9,600 mientras está fuera de servicio en el puerto. La barcaza no fue suficiente para llevar todos los abastos y el gobernador Pedro Pierluisi tuvo que activar la Guardia Nacional, cuyo costo diario es de aproximadamente $7,000 a $9,000, indicó el ayudante general del cuerpo militar, el general José Juan Reyes.

Entretanto, las naves de la ATM Cayo Largo, Isla Bonita y Santa María están en reparación, y la Caribeña permanece fuera de servicio, según datos de la ATM. Cayo Largo e Isla Bonita están en Tampa, Florida, para mantenimiento y reparación, conocido “dry dock” (mantenimiento en seco). A Isla Bonita le tocaba el “dry dock” en junio de 2018, pero la ATM solicitó seis extensiones para dejarla en funciones. A Cayo Largo, le correspondía el mantenimiento en seco en noviembre de 2019, pero no se usó por un tiempo.

Además, la ATM alquiló, a un costo de $2.2 millones, dos embarcaciones a la HMS Ferries, empresa seleccionada para la alianza público privada que administrará el servicio de transporte marítimo, que deben ser inspeccionadas por la Guardia Costera para luego comenzar a operar.

El director interino de la ATM, Miguel Betancourt, destacó que, como parte del plan, la redundancia que buscan está traer del “dry dock” las naves en los “próximos meses” y mantener el alquiler de naves.

“Van a estar disponibles para la ATM dentro de unos meses y esas embarcaciones son parte de la flota así que este plan que se ha hecho ahora es temporero en lo que atendemos esta emergencia y esas embarcaciones completan ese proceso de varadero y regresan entonces a la ATM”, dijo el funcionario.

¿Inestabilidad o estabilidad?

Vélez Vega rechazó que se trate de un plan que no le da estabilidad al transporte marítimo.

“No es un plan inestable. Al contrario, hemos estado cumpliendo las demandas de las islas (municipio)”, dijo la secretaria.

Respecto a las expresiones recientes del presidente de HMS Ferries, Matt Miller, en el sentido de que añadiría tres nuevas embarcaciones de carga a la flota, Betancourt dijo “al momento no ha habido ningún tipo de aprobación”. Reconoció que como parte de la APP con HMS Ferries “no estaba contemplado” que compren nuevas naves para el transporte marítimo.

Mientras, Vélez Vega dijo que no hay marcha atrás en la APP con la empresa estadounidense luego de que los alcaldes de Vieques y de Culebra, Juan A. Corcino y Edilberto Romero, respectivamente, manifestaran públicamente su oposición a ese mecanismo para resolver el problema vetusto con el transporte marítimo.

“Al momento no se contemplan cambios al proceso de la APP”, dijo la secretaria.

“Yo lo que garantizo es que vamos a continuar con el plan que tenemos al momento. Tenemos las dos embarcaciones de pasajeros. Yo no puedo garantizar de que el tiempo va a ser perfecto o que no van a haber desperfectos mecánicos, pero sí va haber redundancia para que sí hay un problema con una embarcación, no tengamos que aguantar los servicios”, abundó.

Ahora la ATM también debe concentrarse en liberarse de la penalidad impuesta por la Administración Federal de Tránsito (FTA, en inglés) por no cumplir parámetros, como mantenimiento preventivo de la flota y seguridad. En lugar de recibir una asignación anual de la agencia federal para cubrir gastos de operaciones, ahora la ATM funciona con reembolsos.

“No tenemos fecha para eso (salir de la penalidad). Esto es un proceso que vamos trabajando”, apuntó Betancourt.