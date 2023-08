En respuesta a las críticas de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, sobre la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés), el presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) defendieron hoy, viernes, la existencia del ente y su gestión en la recuperación posdesastres.

“Respeto las expresiones de la comisionada. Realmente, tanto COR3 como FEMA han mejorado en diferentes áreas. Todavía falta mucho camino por recorrer de la burocracia que hay para poder tener acceso a los diferentes fondos. Manuel Laboy (director ejecutivo de COR3) ha estado modificando las reglas en diferentes áreas. No las puede cambiar todas, porque ya es un asunto del gobierno federal”, indicó Hernández, en conferencia de prensa desde el Puerto Rico Mayors Summit 2023, que se celebra este fin de semana en Guayanilla.

Ayer, jueves, la comisionada declaró que COR3 debería eliminarse, porque añade burocracia al proceso de recuperación.

“Yo eliminaría el COR3. Creo que esta agencia, y olvidémonos de quienes la dirigen, ha sido el ejercicio burocrático más grande de impedir y retrasar la reconstrucción de Puerto Rico. Le puedes preguntar a cualquier alcalde, de cualquier partido. ¡No es FEMA, no es el gobierno central, es esa oficina! Creo que existen los mecanismos en ley para hacer esto más expedito”, dijo González al programa Jugando Pelota Dura (TeleOnce).

El Nuevo Día solicitó entrevista a la comisionada, pero no hubo respuesta de inmediato.

“Fueron declaraciones bien sorprendentes. No las esperaba. La propuesta de que se elimine el COR3 demuestra, desde mi perspectiva, de que (González) no está al día de la información o los procesos que tienen que ver con la reconstrucción y los fondos de FEMA”, respondió, entretanto, Laboy.

Por su parte, el coordinador federal de recuperación por desastres de FEMA, José Baquero, explicó que, de acuerdo con las leyes y reglamentos, la dependencia federal requirió que el gobierno de Puerto Rico tuviera un organismo o entidad gubernamental que actuara como receptor de la subvención de fondos bajo los programas de Asistencia Pública y Mitigación de Riesgos.

“En 2017, el gobierno de Puerto Rico determinó que ese organismo fuera COR3. FEMA está brindando un nivel histórico de apoyo a Puerto Rico, tanto financiero como en forma de asistencia técnica a través de interacción y comunicación continuas con el gobierno de Puerto Rico y los subreceptores”, dijo Baquero por escrito.

Laboy recordó, a su vez, que fue bajo la administración de Donald Trump, en 2017, que se estableció la condición de establecer un ente para que se comenzaran a desembolsar fondos de la recuperación del huracán María.

En los primeros seis meses de este año, destacó, COR3 ha desembolsado poco más de $1,000 millones. El número más alto de desembolso de fondos fue el pasado año, cuando COR3 autorizó $1,400 millones.

“Voy camino a desembolsar y sobrepasar la meta de los $2,000 millones este año. (...) El tema de los desembolsos y que el dinero no estaba fluyendo se acabó. Ese no es el reto. Se resolvió el año pasado”, subrayó.

Hernández, también alcalde de Camuy, coincidió en la exigencia del gobierno federal de tener un ente intermediario entre los gobiernos municipales y el gobierno estatal “para evaluar toda la información de cada proyecto o solicitud de fondos antes de pasar a FEMA”. “Así que, se llame COR3 o se llame GAR (‘Governor’s Authorized Representative’), siempre debe existir uno”, abundó.

El primer ejecutivo municipal recalcó que siempre hay espacio para “mejorar”, y reconoció que todavía “hay mucha burocracia que hay que cortar”.

“Los compañeros alcaldes le hemos hecho señalamiento tanto a COR3 como a FEMA. Hay cosas que se han resuelto, pero aún quedan cosas pendientes. Como intermediario entre los municipios y COR3, hay unas compañías asignadas que en cada caso son distintas, y ahí se dilata el proceso en lo que pasa finalmente a FEMA. Algo que atrasa también son los permisos ambientales. Estamos solicitando que se haga todo dual, y algunos casos son reparación que ya se puede probar que no hay ningún impacto ambiental”, mencionó sobre algunos tranques burocráticos.

Mientras, Laboy compartió que se hace disponible para “aclararle a cualquier persona que tenga alguna preocupación o alguna duda del COR3″.

Debates prematuros de primarias en el PNP

Esta sería la segunda ocasión, en una misma semana, González critica la gestión gubernamental de oficinas o funcionarios de la administración de Pedro Pierluisi, a quien la comisionada retaría en una primaria por la gobernación bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Tres días antes de su crítica a COR3, González arremetió contra la secretaria del Departamento de Recursos Ambientales y Naturales (DRNA), Anaís Rodríguez, al tildarla de “irresponsable” por supuestamente compartir información confidencial sobre la investigación de la residencia de sus suegros en La Parguera, en Lajas.

A pesar de que prefirió no especular sobre las razones detrás de las críticas de la comisionada al gobierno de Pierluisi, Laboy indicó que las declaraciones no fueron “livianas”, ya que podrían tener efectos a nivel federal sobre los fondos que recibe Puerto Rico.

“Soy un servidor público y tengo un mandato de trabajar con esos proyectos de reconstrucción. No estoy en posición de comentar cuáles son las motivaciones de la comisionada y si esas motivaciones tienen o no que ver con alguna aspiración política. Lo que sí puedo decir es que, a base de esas expresiones, me parece que no le han dado información correcta o incompleta, o no está actualizada en los procesos. Ella sabrá por qué hizo esas expresiones y, por eso, a mí, me toca responsablemente aclarar porque no fueron expresiones livianas”, expresó.

Al momento de publicación, el gobernador tampoco había respondido una solicitud de El Nuevo Día sobre los nuevos comentarios de la comisionada.

Con relación a los debates de una inminente primaria en el PNP, el presidente de la Federación de Alcaldes no quiso confirmar a quién apoyaría, ya que se trataría de “especulaciones” porque aún no es un hecho que González quiera aspirar a la gobernación.

“Es un debate de ideas gubernamentales. Respeto mucho a la comisionada residente. Ha hecho un extraordinario trabajo como comisionada y es mi amiga en lo personal. Y, por su parte, el gobernador ha trabajado mano a mano con todos los alcaldes, cree en los gobiernos municipales y nosotros lo apoyamos en esta ejecutoria como gobernador de Puerto Rico”, expuso Hernández.

Además, dijo que, debido a compromisos previos por su semana de cumpleaños, la comisionada residente no estará participando del Puerto Rico Mayors Summit 2023.

“Ella fue invitada en febrero, pero ya le confligía con diferentes actividades porque, aparte que es su cumpleaños, tiene un compromiso familiar porque tiene su aniversario de bodas. Se excusó por escrito. Esto es un foro del gobierno de Puerto Rico y los gobiernos municipales oficial, no es un foro de asuntos políticos. La convención (del PNP) es en dos semanas allá, en Río Grande”, reiteró.