El gobernador Pedro Pierluisi afirmó hoy, miércoles, que, independientemente de quién aspire a la gobernación en las elecciones generales de 2024, o si antes hay una primaria por ese cargo en su partido, él prevalecerá por la obra que ha impulsado.

“Realmente, no importa quién sea el que aspire a la gobernación, yo estoy seguro que voy a prevalecer, no porque lo diga de palabra, (sino) porque yo no vengo con promesas. Yo vengo, realmente, a presentar una obra realizada y a decirle al pueblo que vamos a tener todavía más en los próximos cuatro años”, afirmó el primer ejecutivo, al atender a periodistas tras participar de la Feria de Servicios Fortaleza por Puerto Rico, celebrada en Las Marías.

“Todos lo saben que, aquí, se están haciendo cosas que no se hacían por décadas”, agregó.

Mencionó, por ejemplo, que la extensión de la carretera PR-10, la construcción del hospital de Vieques, el marbete digital, la reparación del puente atirantado de Naranjito y el dragado del embalse Carraízo son algunos proyectos de los que se habló por años, pero que su administración los está realizando finalmente.

“La lista es interminable. Aquí, estamos haciendo una obra que no se veía desde los años 1990. Esa obra habla por sí sola”, aseveró.

Cuando se le preguntó si entendía que el Partido Nuevo Progresista (PNP) prevalecería, aun con una posible primaria por la candidatura a la gobernación, Pierluisi optó por hablar del proceso de cara a la apertura de las radicaciones de candidaturas, el 1 de diciembre. Dejó claro que “cualquiera” puede aspirar a un puesto electivo.

“Yo reconozco que vivimos en una democracia. Eso significa que cualquiera puede aspirar a un cargo electivo. En el caso del PNP, el proceso de primarias va a arrancar, a menos que se cambie la ley, el 1 de diciembre. Ahí, es que se comienzan las radicaciones oficiales en la Comisión Estatal de Elecciones. Con toda probabilidad, en el partido, tendremos ya un proceso de radicaciones… en el partido, probablemente, como un mes antes de eso”, indicó.

“Probablemente, estemos hablando de un 1 de noviembre o una fecha similar. Habrá que ver si se materializa esa primaria a la gobernación”, dijo, en referencia a la posibilidad de que la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, lo rete por el máximo puesto electivo.

“Todos saben, desde que comenzó el cuatrienio, que yo voy a aspirar a la reelección, que quiero ser gobernador por ocho años. No solo por la obra que estoy llevando a cabo, que el gobierno está llevando a cabo, sino también por la estabilidad y credibilidad que conlleva el tener una gobernación de ocho años”, apuntó Pierluisi, no sin antes recordar que, desde 1996, no ha habido un gobernador que revalide en el cargo.

González no ha dicho si aspirará a la gobernación, ni lo ha descartado, pero esta semana inauguró su comité de campaña y estableció su equipo electoral.