La comisionada residente Jenniffer González arremetió hoy, lunes, contra la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez Vega, por supuestamente hacer pública información sobre la investigación de la agencia en la residencia perteneciente a sus suegros en La Parguera, en Lajas.

“Es triste que a estas alturas este tipo de cosas se den. Pero me encantaría que la secretaria de Recursos Naturales no fuera tan irresponsable de hacer expresiones públicas cuando ni siquiera han culminado investigaciones y cuando hace públicos documentos internos de la agencia que ni siquiera se habían enviado a las partes. Creo que ella tiene una función ministerial, pero que recuerde que no es una propiedad lo que hay allí... hay 110 casas. No quisiera pensar que esto es exclusivamente porque son mis suegros”, dijo la comisionada residente en conferencia de prensa.

El DRNA mantiene cuatro investigaciones activas en torno a construcciones realizadas sin autorización en estructuras ubicadas en los mangles de la zona de la Reserva Natural La Parguera, reveló la agencia este viernes a El Nuevo Día.

“Al gobierno de Puerto Rico le exhortó a que haga cumplir las leyes a todo el mundo no con encargos de nadie”, insistió la comisionada residente desde sus oficinas en el antiguo edificio de Medicina Tropical, desde donde anunció la radicación de un proyecto para atender a la población con impedimentos acompañada de la legisladora Lisie Burgos antes de responder preguntas sobre la investigación del DRNA.

“Respeto profundamente las opiniones de todos los ciudadanos, incluyendo la de los funcionarios electos del Gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, es importante recordar que en el DRNA estamos comprometidos con la protección y conservación de nuestros recursos naturales, y esto incluye los mangles, que son vitales para nuestra biodiversidad y resiliencia contra el cambio climático. Nuestra intervención no fue un acto selectivo ni de irresponsabilidad, sino un cumplimiento con nuestro deber como guardianes de la naturaleza y el medio ambiente. Si se ha llevado a cabo alguna actividad sin el debido permiso, es nuestra obligación intervenir, sin importar a quién pertenezca la propiedad en cuestión”, reaccionó la secretaria del DRNA en declaraciones escritas a El Nuevo Día a las críticas de la comisionada residente.

Rodríguez Vega defendió su gestión y reconoció otras investigaciones como los casos del condominio Sol y Playa y la Cueva de las Golondrinas.

“El proceso judicial de desalojo y para imponer responsabilidades en la Reserva Estuarina Bahía de Jobos, en Salinas, no sólo avanza sin marcha atrás, sino que a este momento no hay allí una sola persona usurpando los bienes de dominio público, contrario a pocos años atrás”, manifestó.

En entrevista exclusiva con este diario, la secretaria prefirió no abundar sobre el estatus de la pesquisa que conduce la División Legal sobre la residencia registrada a nombre de José Vargas Cortés, quien es el padre de José Yovín Vargas Llavona, esposo de la comisionada residente.

Vargas Llavona acudió el jueves pasado de manera voluntaria a las oficinas del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) en San Juan, junto a su padre y su madre, Irma Llavona Rivera, por motivos de “seguridad”, explicó el abogado de la familia.

“Mi esposo fue a acompañar a sus padres, que son personas mayores de edad, a acudir como ciudadanos privados. Mis suegros no son figuras públicas. Fueron a vindicar sus derechos y hacer los reclamos que entiendan pertinentes en derecho ante las agencias federales y estatales. Cuando a ti se te meten en una propiedad, la destruyen y la vandalizan so color de causas ambientalistas, y digo ‘so color’ porque allí se destruyeron mangles con esta supuesta manifestación que fue vandalismo”, compartió.

La manifestación del pasado 9 de julio en la residencia del suegro de la comisionada culminó en el arresto de ocho activistas. La Policía había informado el arresto de seis personas por causar daños a la propiedad y agresiones a agentes de la Uniformada.

“Son grupos que buscan una agenda político... lamentablemente la independencia y de crear controversias donde no las hay. Aquí hay unas agencias del Estado que son las que tienen que tomar acción cuando hay una violación de ley o administrativa. Y son las agencias del gobierno estatal y federal las que tienen que tomar acción, y ningún ciudadano o partido puede abogarse ese poder que tienen esas agencias, y menos tomar acción como destruir propiedad privada que es un derecho que no tienen”, dijo.

Reiteró que el gobierno debe evaluar la política pública que ejerce ya que hay otras propiedades en el litoral costero como en Salinas, Lajas, Loíza y Cabo Rojo.

“Venir a tratar de ponerme a mí en una propiedad que ni siquiera es mía. Cuando ustedes ven las expresiones de estos grupos hablando de ‘mi propiedad’, esto es político. Esto es un ataque político hacia mí. Allí hay más de 110 residencias, pero solamente se cuestiona la de mis suegros. Todo el que esté en contra de la ley y el derecho que le aplique la misma norma. Ahora, no pueden ser exclusivamente para una familia. Hay 110 residencias allí, y esta cumple con todos los permisos”, apuntó.