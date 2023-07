Estuve en La Parguera

Nadie me contó. Estuve allí. Llegué, preguntando. Me sorprendió la gran cantidad de policías en el trayecto y en el espacio donde se libraban las batallas ideológicas, filosóficas, morales… Tenía que estar allí, pues de qué me valía seguir motivando a mis estudiantes a desarrollar conciencia social, a tener alto sentido de justicia, a buscar la verdad, a comprometerse, a denunciar y combatir inequidades; y señalarlo sólo desde el salón de clases.