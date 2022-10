El Ejecutivo hizo un llamado a la Cámara de Representantes para que no pase por encima del veto del gobernador Pedro Pierluisi al Proyecto del Senado 563 que aumenta de forma escalonada el salario base de los servidores públicos hasta aumentarlo a $10.50 por hora para el 2024.

El director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco, recordó que ya están finalizando con la reforma de servicio público, que incluye un plan de clasificación y retribución que comenzaría en enero próximo. Esa reingeniería fue puesta en vigor, como plan piloto en la OGP y en el Departamento de Hacienda, como parte de un esfuerzo conjunto entre la administración de Pierluisi y la Junta de Supervisión (JSF).

Blanco advirtió que convertir en ley el Proyecto del Senado 563 equivaldría a tirar por la borda todo el trabajo conducente a la reforma del servicio público.

“Nuestra aspiración es poder completar todo este proceso del plan piloto y, en efecto, en enero que entren las nuevas escalas de clasificación y retribución para todos los empleados públicos”, dijo el funcionario.

Destacó que el Proyecto del Senado 563 no es contrario, “en términos conceptuales”, a la reforma gubernamental trabajada.

“Pero ocurre fuera del plan que se ha estructurado por la JSF. Si se pasa por encima del veto y se convierte en ley, nos corremos el riesgo de que eso se convierta en algo reñido con el proceso que ya está ocurriendo y que está a punto de culminar”, sostuvo Blanco.

¿Cuál es el riesgo?

Ahora mismo, indicó Blanco, la JSF y el gobierno se encuentran en la revisión final de las escalas salariales.

“Hay un riesgo bien grande que esa variable (el Proyecto del Senado 563), que no está incorporada en lo que se está trabajando ahora mismo, retrasaría lo que sería la implementación de la reforma para todos los servidores públicos. Esa fue la razón por la cual el gobernador lo vetó y esa es la razón por la cual hacemos un llamado a que vamos a trabajarlo de manera organizada. Ya está todo encaminado. No podemos convertir esto en otra historia de algo que se empezó y cuando estabas a punto de terminarlo, te halaron y te echaron para atrás 10 pasos. No debería pasar en esta ocasión”, insistió Blanco.

Aseguró que mantienen buena comunicación con los representantes y Fortaleza está en la mejor disposición de dialogar y aclarar cualquier duda.

El Senado ya pasó por encima del veto de Pierluisi al Proyecto 563. El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández anunció ayer lunes que ese cuerpo se dispondría a hacer lo mismo.

La Cámara necesita 34 votos para ir por encima del voto del gobernador, para lo que requiere el aval de cuatro miembros de la delegación del Partido Nuevo Progresista.

Reunión pública y nueva plataforma

Este viernes la JSF tiene una reunión pública para discutir la reingeniería del gobierno.

“La reunión del viernes es la que hace mensualmente la Junta de Supervisión Fiscal. Es la reunión pública donde se tratan distintos temas y por la importancia que ha tenido todo este proceso de la reforma del servicio público nos invitaron a participar de la misma. Se va a estar dando una actualización por parte del equipo de trabajo de la Junta”, sostuvo el director de la OGP.

Respecto al plan piloto iniciado en la OGP y en Hacienda, Blanco dijo que están en las etapas finales. Recordó que, como parte del proceso, se le hicieron evaluaciones a los empleados de ambas agencias.

“Se identificaron destrezas esenciales que debe tener todo funcionario de gobierno como servicio al cliente, de gerencia de procesos, pero igual unas destrezas técnicas que deben tener las personas dependiendo del área donde trabajan. Como resultado de ese proceso de evaluación se está desarrollando y pronto se va a estar lanzando un programa de adiestramiento en línea que va a ser autodirigido donde -junto a la JSF- se identificó una palataforma que va a tener unos cursos que van a estar libre de costo disponible para todos los servidores públicos”, explicó.

Esa plataforma, que contendrá “cientos de cursos” e incluso adiestramientos, estará lista y disponible antes de que culmine el mes de octubre, dijo Blanco. Estará disponible primero para los empleados públicos de la OGP y de Hacienda y “eventualmente es para todos los empleados del gobierno”, agregó.

“Es parte del plan piloto y lo vamos a estar probando con los empleados de Hacienda y de la OGP, pero la intención es que al igual que se van a llevar en enero los ajustes de salario, pues igual esta herramienta de desarrollo profesional sea para todos los empleados del gobierno”, manifestó.

“Es una herramienta pura de desarrollo. Como parte de este ejercicio una de las cosas que hemos identificado es que por muchos años el gobierno no había hecho un buen trabajo no solamente en desarrollar destrezas sino en identificar destrezas que queremos en esos empleados como trabajo en equipo y servicio al cliente. Por eso es que se hace esta plataforma para reforzar esas áreas”, apuntó Blanco.

Destacó que el mayor problema que han enfrentado entre los servidores públicos es la desconfianza.

“Basada en toda una historia, los empleados de gobierno llevan 20 años cogiendo palos, pese a que no necesariamente el gobierno ha puesto herramientas en sus manos. Poco a poco, paso a paso vamos demostrando y ganando confianza. Este proceso (la reingeniería del gobierno) es estrictamente un ejercicio de desarrollo profesional. Aquí ningún empleado está a riesgo de perder su empleo como resultado de este proceso de evaluación. Todo lo contrario. Reconocemos que a estas personas se les ha requerido mucho sin necesariamente ponerle las herramientas en sus manos”, puntualizó Blanco.