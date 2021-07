La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) actuará, incluso si es necesario en los tribunales, para derrotar el reglamento que impuso nuevas tarifas en el acarreo de productos y que fue avalado el pasado jueves por el Frente Amplio de Camioneros y el gobierno central, anticipó este domingo Antonio Medina, uno de los miembros del ente federal.

“La Junta va a mantener todos sus derechos y autoridad bajo (la Ley) Promesa y va a tomar las acciones que entienda sean necesarias, en el tiempo necesario”, dijo Medina. “Nosotros vamos a mantener todas nuestras opciones disponibles y la Ley Promesa nos da varias alternativas de cómo actuar”.

Destacó que el organismo a cargo de las finanzas de la isla entiende que el gobierno “falló” en proteger los mejores intereses del pueblo cuando cedió a los reclamos de los camioneros que se mantuvieron en paro durante dos días. En ese periodo de tiempo se afectó el suministro de gasolina y productos.

“La administración falló en su responsabilidad de proteger la economía. No utilizó las herramientas disponibles de seguridad pública para asegurar el surtido de productos a nuestra gente y accedió a implementar una regulación que está categóricamente fuera de la ley de Puerto Rico y el plan fiscal”, sostuvo Medina durante una entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“La JSF no está de acuerdo en acceder a condiciones, de ningún tipo que no sean las mejores para la economía de Puerto Rico”, abundó.

/ Los transportistas ofrecieron hoy, miércoles, una conferencia de prensa para explicar que permanecen en asamblea permanente. O sea, no transportarán carga hasta que lograr un nuevo acuerdo sobre sus tarifas. (VANESSA SERRA DIAZ)

20210721, San Juan El presidente del Frente Amplio de Camioneros, Edwin Marrero, confirmó esta mañana que el movimiento de carga terrestre en Puerto Rico quedó paralizado a las 4:00 a.m. (VANESSA SERRA DIAZ)

La JSF dijo -en una carta circulada anoche- que está en la disposición de trabajar con el Negociado de Transporte para promulgar una regulación que cumpla con el plan fiscal que logre los “propósitos de la regulación propuesta, incluyendo un aumento apropiado a las tarifas de acarreo, excluyendo los contratos privados”. (VANESSA SERRA DIAZ)

No obstante, Marrero dijo que el paro se levantará cuando tengamos algo escrito en "blanco y negro”. (VANESSA SERRA DIAZ)

Por su parte, el jefe de operaciones de la compañía naviera Crowley, José Nazario, detalló que en un día normal de trabajo antes de las 7:00 a.m. unos 100 camiones estarían esperando por recoger carga en el muelle de San Juan, pero hoy no había ninguno. (VANESSA SERRA DIAZ)

El paro de camioneros conicindió con la llegada de una barcaza de 400 vagones que arribó desde Filadelfia. (Vanessa Serra Díaz)

Preguntado sobre cuánto tiempo se necesita para que la cadena de abastecimiento se afecte, Rodríguez reconoció que “si esto llega al fin de semana, se puede afectar”. (VANESSA SERRA DIAZ)

Había una contraoferta sobre la mesa

Medina reveló que antes de la reunión del jueves entre el Frente Amplio de Camioneros y el gobierno, la Junta le entregó a la administración del gobernador Pedro Pierluisi una contraoferta que se quedó en el olvido. La contraoferta contemplaba el alza en las tarifas, pero sin incluir los contratos privados.

Ningún miembro de la Junta participó de la reunión, que estuvo encabezada por la secretaria de la Gobernación, Noelia García.

“El gobierno sabía de la propuesta de la Junta”, recalcó el funcionario.

El ingeniero Antonio Medina, miembro de la Junta de Supervisión Fiscal.

Puntualizó que el organismo fiscal no se opone al aumento tarifario aprobado “de punto a punto”, sino a que se haya extendido a acarreadores privados.

De hecho, recordó que ya MIDA (Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución Alimentos) y la Cámara de Comercio retaron en los tribunales el reglamento aprobado.

Medina alegó que la JSF, al intervenir con este asunto, busca velar por los intereses de los puertorriqueños.

“Lo que la Junta está buscando proteger es los intereses de la economía de Puerto Rico y el bolsillo de la gente porque con este cambio, que incluye a los (acarreadores) privados, va a haber unos aumentos significativos en todos los costos de Puerto Rico. Y al mismo tiempo entonces estamos protegiendo los recaudos de Hacienda, y por eso es que ese cambio tiene un impacto en el plan fiscal”, sostuvo Medina.

“El acuerdo va a aumentar todos los costos de transportación en Puerto Rico por 35%”, indicó al estimar que esa alza se reflejará en la compra de comida, gasolina y todo producto que requiera de transporte.

El Nuevo Día solicitó y aguarda por una reacción del Departamento de Hacienda.

¿Qué opinan los camioneros?

Entretanto, el portavoz del Frente Amplio de Camioneros, Carlos Rodríguez, rechazó los planteamientos de la Junta.

“Ese es el mismo cuento de esta gente de MIDA. Ellos están defendiendo a MIDA”, dijo Rodríguez.

Explicó que a los camioneros, al trabajar por servicios profesionales, el Estado les retiene el 10% de su paga. Por ende, dijo Rodríguez, si ganan más con el nuevo reglamento, pagarán más a Hacienda.

“Van a tener más recaudos. Ellos están diciendo unas cosas que no son. Van a cobrar más y mientras más cobran, más aportan, pues el gobierno va a tener más recaudos”, dijo Rodríguez.

Anticipó que si la Junta impugna el reglamento, el Frente Amplio de Camioneros también acudirá a los tribunales.

“Ellos no tienen por qué meterse”, sostuvo.

Pero Medina recalcó que la Junta se metió en la controversia para proteger los intereses de los puertorriqueños y su bolsillo. Además, argumentó que el reglamento aprobado no pasó por el proceso adecuado y se incluyeron los acarreadores privados “de sorpresa” cuando se aprobó el reglamento en diciembre pasado.

“Eso no pasó por el proceso correcto y, por lo tanto, es ilegal. La regulación no cumple con los requerimientos del proceso administrativo. No pasaron por el proceso requerido para implementar ese aumento en contratos entre entes privados”, alegó.

Rodríguez mencionó que el gobierno pudo ser más proactivo cuando los camioneros decretaron un paro y así hubiesen evitado las consecuencias que vio el país. Tras dos días de paro, comenzó a escasear la gasolina en alrededor de 200 gasolineras y hubo supermercados que vieron sus góndolas vacías.

/ La gasolinera Shell ubicada en la avenida Ponce de León fue una de las primeras estaciones que reportó quedarse sin combustible para suplir a sus clientes. (Vanessa Serra Díaz)

El presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina (ADG), Rafael Mercado, indicó más temprano en el día que el número de gasolineras sin abastos de combustible podría rondar los 200 al finalizar el día de hoy, jueves, 22 de julio de 2021. (Vanessa Serra Díaz)

En apenas el primer día del paro de transportistas tras no aprobarse el nuevo reglamento con tarifas ajustadas, la situación del combustible podría convertirse en una crítica para Puerto Rico al finalizar la semana. (Vanessa Serra Díaz)

Mercado añadió que el número de estaciones sin gasolina podría aumentar a 400 o más para mañana, viernes. (Vanessa Serra Díaz)

En las gasolineras que sí tenían combustible, las largas filas eran la orden del día, como ocurrió en una estación ubicada en Guaynabo. (Xavier J. Araújo Berríos)

Un empleado de la gasolinera organiza a los clientes para tratar de despachar el combustible de la manera más eficiente posible. (Xavier J. Araújo Berríos)

El paro de transportistas ocurrió porque las tarifas de acarreo no se han ajustado desde el 2005, pero los costos han seguido aumentando desde entonces. (Xavier J. Araújo Berríos)

Las filas se podían apreciar en las estaciones de todas las marcas de combustible que operan en Puerto Rico. (Xavier J. Araújo Berríos)

Bernice Morris y Rafael Soto llegaron a la estación Shell en Miramar para llenar su tanque aprovechado que la gasolinera todavía tenía combustible. (Vanessa Serra Díaz)

Por su parte, en la estación Gulf ubicada al lado de parada 18 en Santurce, las personas no solo aprovechaban para llenar los tanques de sus vehículos, sino para llenar contenedores aprobados previniendo la posibilidad de que el paro de transportistas se extienda por varios días o, inclusive, semanas. (Suministrada)

Las facilidades de Corco y Peerless son las únicas que están despachando combustible en estos momentos. (Vanessa Serra Díaz)

Por tal razón, unidades del Negociado de la Policía prestan vigilancia para que no se interrumpan las labores. (Vanessa Serra Díaz)

Mercado le solicitó al gobernador Pedro Pierluisi que activara a la Guardia Nacional para asegurar el transporte y entrega de combustible y, así, evitar una situación de emergencia. (Vanessa Serra Díaz)

Patrullas del Negociado de la Policía ofrecieron protección en la zona de la avenida Kennedy. (Vanessa Serra Díaz)

“El gobierno pudo ser más proactivo en proteger puertos y los camioneros que estaban dispuestos a trabajar”, dijo Medina.

“Ni la Policía ni la Guardia Nacional ni más ninguna otra agencia de seguridad pública se movió y no hicieron absolutamente nada para asegurar que los productos pudieran llegar a los diferentes destinos en Puerto Rico. Dejaron que se convirtiera esto en una crisis y al final accedieron a condiciones que son inaceptables desde el punto de vista legal”, agregó.