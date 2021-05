La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) alega que “está comprometida” con el tema de la violencia de género y solicitó al gobernador Pedro Pierluisi información y que verifique si puede hallar en fondos federales los $7 millones que solicitó para el próximo año fiscal para emplearlos en un fondo de emergencias para combatir este problema social, indicó el portavoz del organismo Edward Zayas.

“Ese presupuesto (2021-22) no está escrito en piedra porque todavía no se ha finalizado. Queda hasta el 30 de junio para aprobarlo. La Junta está comprometida con esta causa que está azotando al país igual que lo hizo con los “rape kits”, con los fondos para la Policía. Esto no lo va a dejar en el aire, sin atender. Las conversaciones continúan”, afirmó.

“Que no quepa duda que la Junta está comprometida con esto”, agregó.

Las expresiones de Zayas surgen luego de que ayer el primer ejecutivo arremetiera contra la JSF por aprobarle solo $200,000 de los $7 millones solicitados.

“Que no me hablen a mí de falta de recursos. Los recursos van a estar y no quiero escuchar excusas de la JSF. Tiene que actuar y que no me hablen de fondos federales porque aquí también hay fondos estatales que tenemos que asignar en donde correspondan y ya la petición está hecha así que no le den vueltas al asunto y que la concedan”, sentenció Pierluisi.

Zayas recalcó que el proceso de evaluación del presupuesto para el próximo año fiscal -que comienza en julio próximo- no ha concluido. Además, aclaró que el ente a cargo de las finanzas de la isla le solicitó al gobierno la documentación necesaria para justificar el pedido de los $7 millones y que “explorara o buscara la forma de buscar el dinero en fondos federales para maximizar esos fondos”.

En la carta que enviara la directora de la JSF, Natalie Jaresko, al gobierno el pasado 27 de abril le recalcan la disponibilidad de fondos federales a través de la Ley de Rescate contra el Coronavirus, aprobados por el presidente Joe Biden.

“La agencia debe evaluar otras fuentes de financiamiento incluyendo los fondos federales provistos por la Ley de Rescate contra el Coronavirus, también disponibles para cubrir o alcanzar los $7 millones presupuestados”, dice la carta.

El Nuevo Día le cuestionó ayer a Pierluisi si no podía autorizar, de manera directa y del presupuesto vigente, los $7 millones tal y como lo hizo con los $1.8 millones que requería la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para celebrar en mayo próximo la elección de seis cabilderos por la estadidad.

“No, es diferente. En el caso del asunto de la CEE básicamente la Junta decidió no intervenir. Al decidir no intervenir y yo tener el deber constitucional de hacer las leyes de Puerto Rico, pues entonces intervine y le asigne los fondos que estaban debidamente identificados. Fue diferente”, respondió Pierluisi.

Hay dinero disponible

Este medio supo que el gobierno cuenta con los $50 millones que estaban destinados para los Juegos Centroamericanos luego de que el Comité Olímpico de Puerto Rico determinara retirar su candidatura para llevar a cabo el evento deportivo en Mayagüez.

“El gobernador puede pedirle a la Junta una reasignación de ese dinero que tiene en este presupuesto vigente, pero no lo ha hecho”, dijo una fuente.

La JSF le había aprobado al gobierno los $50 millones que solicitó para los Juegos Centroamericanos.

Además, la fuente se mostró confiada en que la JSF apruebe la petición de los $7 millones, pero quiere que el gobierno haga las gestiones solicitadas en la carta de Jaresko.