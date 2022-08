La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) rechazó el Proyecto del Senado 903, que pretende añadir recursos recurrentes al Fondo de Equiparación del que se benefician los municipios.

“El proyecto de ley aumentaría el gasto sin proporcionar ahorros compensatorios o ingresos alternativos apropiados para abordar las transferencias propuestas a los municipios”, lee una misiva de tres páginas de la JSF dirigida al senador Juan Zaragoza, quien hizo una consulta sobre la medida.

“El proyecto de ley propone cubrir las asignaciones con fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021, los excedentes de ingresos netos del presupuesto del año fiscal 2022 y los ahorros proyectados en el presupuesto resultantes de la aprobación del Plan de Ajuste. Estas no son fuentes apropiadas de financiación para los nuevos gastos propuestos en el proyecto de ley”, agregó.

Alcaldes de ambos partidos abogaron hace meses ante la JSF por medidas para aumentar el Fondo de Equiparación, un pote de dinero distribuido entre todos los pueblos y que, según el plan fiscal certificado, debe desaparecer en 2024. En su carta con fecha del 25 de agosto, la JSF recalcó que los municipios deben conseguir sus fondos de manera “responsable y en cumplimiento con el plan fiscal”.

“Reducir las transferencias financieras del Estado Libre Asociado a los municipios de Puerto Rico es un requisito del plan fiscal”, indicó la JSF.

Zaragoza no estuvo disponible ayer, domingo, para entrevista.

El presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, dijo que el gobernador Pedro Pierluisi creó un comité de alcaldes asociados y federados, junto a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, “para evaluar todas las enmiendas que tenemos que hacer al plan fiscal para presentárselo a la JSF”.

“Ya hubo la primera reunión. Yo he sido bien verbal con el gobernador de que tenemos que tener esas enmiendas al plan fiscal lo más pronto posible para que no pase lo mismo que en el cierre de sesión legislativa pasado, de que no hubo acuerdo entre todas las partes y, lamentablemente, la JSF implementó un presupuesto cónsono con el plan fiscal vigente”, apuntó Hernández.