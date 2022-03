La Asamblea Legislativa, la Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT) y el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) figuran como los grandes ganadores en la discusión que han tenido hasta ahora el Ejecutivo y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en torno al presupuesto del próximo año fiscal, con las tres entidades recibiendo aumentos en sus partidas.

Según un documento preparado por el Ejecutivo y al que El Nuevo Día tuvo acceso, la Asamblea Legislativa recibiría $15.5 millones adicionales al comparar el presupuesto vigente y el que proponen tanto el Ejecutivo como la JSF. Ya la Junta había reconocido la necesidad de asignar dinero adicional a la Legislatura en septiembre. El incremento será repartido en 60% para la Cámara y 40% para el Senado.

En el caso de la OAT, el Ejecutivo y la JSF coinciden en darle un aumento de $13.9 millones, y el DCR recibiría $42.3 millones más al comparar el presupuesto vigente y el del Ejecutivo.

La JSF propone un incremento de $10.5 millones al DCR. Este próximo año fiscal, el DCR honrará $50.5 millones en aumentos salariales a los oficiales correccionales.

En contraste, la rebaja más dramática la sufre la Administración de Seguros de Salud (ASES), a raíz del dinero adicional asignado para el Plan Vital que recibe desde la esfera federal, con un recorte de $623.9 millones según el presupuesto del Ejecutivo. La JSF propone un corte de $448.4 millones.

La diferencia entre el presupuesto de la Junta y el de Pierluisi es de $99 millones.

Todos los números, además del estimado actualizado de ingresos del gobierno, estarán bajo discusión a partir de este miércoles, cuando la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes celebra su primera vista de presupuesto con el componente económico, indicó el representante Jesús Santa Rodríguez.

En la tarde, les tocará al Departamento de Agricultura y la Autoridad de Tierras. Otras audiencias serán en conjunto con la Comisión de Hacienda del Senado.

Uno de los temas a discutirse en la vista serán los recaudos y, dentro de ese renglón, el futuro de los ingresos en el contexto de lo que hoy se paga por la Ley 154, que establece el impuesto del 4% sobre las empresas foráneas y que genera cada año $1,800 millones.

Santa Rodríguez indicó que el secretario de Hacienda, Francisco Parés, está optimista de que se legislará en el Congreso de Estados Unidos -como parte del proyecto Build Back Better-, una herramienta que le permita al gobierno sustituir ese dinero. La Ley 154 no vence, pero el Congreso ha dejado claro que no permitirá que las empresas foráneas reciban un crédito sobre el impuesto pagado en la isla.

“Una pregunta que haré a Francisco Parés será que, aunque no tenemos una legislación (federal) y ya hemos trabajado bastante de ese tema con diferentes alternativas, pues tampoco el Congreso se ha expresado sobre los cambios que quieren hacer. No se le puede poner cero a ese estimado”, dijo Santa Rodríguez.

La Comisión de Hacienda trabajará el presupuesto casi de manera simultánea con un proyecto de enmiendas sustanciales al Código de Rentas Internas y el Código de Incentivos.