La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, adelantó este miércoles que combatirán todo intento por dejar a un lado el presupuesto presentado por el gobernador Pedro Pierluisi para el próximo año fiscal, que es $233 millones mayor al que estableció la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Hace falta voluntad para cumplir los compromisos con el pueblo de Puerto Rico. Y nosotros lo que hemos visto de esta mayoría parlamentaría es falta de voluntad. La Cámara de Representantes básicamente no va a sesionar la semana que viene. Eso es lo que se nos ha informado ya. Hay un sin número de legisladores que van a estar fuera de Puerto Rico participando de un taller de huracanes en New Orleans. Y obviamente no hay voluntad ni hay prioridades”, dijo el portavoz de la minoría novoprogresiata en Cámara, Carlos “Johnny” Méndez.

“En el presupuesto hay una diferencia del presupuesto del gobernador con la Junta de $233 millones. Pero esos $233 millones son para para atender asuntos prioritarios al pueblo de Puerto Rico. Como ejemplo, incentivos para los jóvenes, que trabajen en áreas de desarrollo económico, de crear movimiento económico y si la Cámara de Representantes va a claudicar ante la JSF para no atender prioridades de desarrollo económico, pues la historia pasará juicio sobre ello. Pero nosotros vamos a defender el presupuesto, las asignaciones y vamos a defender lo que son los asuntos prioritarios. La delegación del PNP en Cámara y Senado tiene voluntad de trabajar”, continuó Méndez al salir hoy de la reunión de la Conferencia Legislativa del PNP con el gobernador Pedro Pierluisi.

Sin embargo, preguntado si estaría defendiendo el presupuesto sometido por el gobierno en los tribunales, el portavoz del PNP en el Senado, Thomas Rivera Schatz, dijo “no ncesariamente”.

“Nuestra situación colonial nos ubica donde estamos y esa es una realidad que nadie puede negar. Y ciertamente detener las labores legislativas para irse a un viaje a New Orleans demuestra el poco compromiso y la poca voluntad que tiene la mayoría legislativa en asuntos que son tan importantes”, afirmó Rivera Schatz.

Aprovechó para calificar como un fracaso el trabajo de la mayoría de la Asamblea Legislativa, sobre todo, porque han trabajado con “lentitud” las medidas enviadas por el primer ejecutivo y los nombramientos.

“Las medidas de administración están estancadas en Cámara y en Senado. No han sido atendidas por la mayoría parlamentaria allí. Hay tres poderes constitucionales. El gobernador ejercerá el suyo. Nosotros -desde la Legislatura- pues trataremos de colaborar en todo lo que podamos y esa es la dinámica del gobierno. Al final del camino, cada cual asumirá la responsabilidad por lo que hizo o por lo que dejó de hacer. Creo que a la hora de exigir que se rindan cuentas, la Asamblea Legislativa ha sido un fracas”, dijo el senador.

“No ha logrado presentar iniciativas legislativas. No ha logrado despuntar en ningún proyecto de importancia para temas de educación y de salud. En el caso de LUMA han sido deficiente las medidas que han presentado. Los casos que han llevado al tribunal los han perdido”, sentenció Rivera Schatz.

Ambos líderes legislativos dijeron que discutieron en la Conferencia Legislativa lo nombramientos que aún no han sido aprobados.

Rivera Schatz añadió que entiende que el gobernador no someterá nombramientos en lo que resta de la sesión legislativa, que finaliza el 30 de junio.

“Queda tan poco para el día 30 que yo estimo que no va a hacer ningún nombramiento hasta después de la sesión”, sostuvo.

Aún permanecen sin nombramientos en propiedad los departamentos de Educación, Estado y el cargo de contralor de Puerto Rico.