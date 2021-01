Los directivos de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y de Riego (UTIER) llegaron hoy, miércoles, a su primera reunión con el gobernador Pedro Pierluisi, en La Fortaleza, tras los reclamos públicos que han hecho para eliminar el contrato de privatización del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica con LUMA Energy.

“Hasta este momento, (el gobernador) está en incumplimiento con lo que dijo (en la campaña). Él habló de renegociar las cláusulas del contrato, no de fiscalizarlo. En este momento, él dijo que no limita al comité a renegociar si hay que hacerlo, pero no es un mandato”, expresó el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, al salir de la reunión que se extendió por una hora y media.

El directivo sindical hizo referencia, en sus declaraciones, a la orden ejecutiva 2021-012 firmada el 12 de enero, en que Pierluisi pide a miembros de su gabinete que se aseguren de que el contrato de Alianza Público Privada (APP) no represente un aumento a la tarifa de luz ni la pérdida de derechos laborales, a la vez que se garantizan las aportaciones patronales al sistema de retiro de los empleados.

Pese a sus objeciones con el acuerdo, Figueroa Jaramillo indicó que la unión de trabajadores someterá enmiendas sugeridas, tan pronto les cite el comité designado por el gobernador para fiscalizar la ejecución del contrato.

El presidente del comité y secretario de Estado designado, Larry Seilhamer Rodríguez, confirmó que estará citando a los sindicatos de trabajadores de la AEE, así como a LUMA Energy, por separado, para que expresen sus sugerencias en cuanto a cómo asegurar los empleos y que la tarifa de luz no aumente.

Tan reciente como la semana pasada, el Negociado de Energía aprobó un aumento a la tarifa de luz que, para un cliente residencial promedio, será de $6.52 adicionales respecto al último trimestre de 2020.

El director ejecutivo de la APP, Fermín Fontanés, aseguró, a preguntas de la prensa, que “todos los contratos se pueden enmendar”, aunque no dijo categóricamente que ese será el caso con el contrato de LUMA. “Es cuestión de evaluar si son necesarias las enmiendas”, respondió.

La orden ejecutiva exige que el comité rinda un informe cada tres meses.

Por su parte, Figueroa Jaramillo indicó que le pidió al gobernador que establezca todas las cláusulas que no son buenas para los consumidores y trabajadores. Destacó que desean que se proteja el convenio colectivo, pues los celadores perderían su licencia de accidentes y los empleados perderán su sistema de retiro, entre otros beneficios.

El Nuevo Día había reseñado que solo un tercio de las solicitudes de empleo recibidas son de empleados de la corporación pública, según lo confirmó LUMA energy en declaraciones escritas.

En la reunión, Figueroa Jaramillo planteó que las autoridades “reconocieron que tienen una preocupación” con los empleos. “Si de los 4,500 trabajadores que tiene la autoridad en las áreas que se afectan, LUMA reclutara 500 nada más, el gobierno no sabe que va a hacer con los 4,000. Tiene un problema de nómina”, comentó.

Pierluisi había creado hace dos semanas, un comité para la fiscalización del contrato de Alianza Público Privada (APP) con LUMA. Durante la campaña electoral, el mandatario reveló que favorece enmiendas para garantizar la protección de los empleos de los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), y para exigir métricas de cumplimiento. “Lo que hay que hacer es identificar las áreas en las que ese contrato tiene que ser modificado”, dijo en declaraciones escritas enviadas en octubre.

La transición entre el administrador privado y la AEE se supone culmine a mediados de 2021, cuando a la compañía privatizadora le corresponde comenzar a distribuir, con fondos públicos, la electricidad a las casas y negocios en Puerto Rico.

El contrato provee una serie de cláusulas para penalizar al administrador privado si incumple con las condiciones de la transición, como por ejemplo si no recluta al personal necesario para dar continuidad al servicio.

El director ejecutivo de la AEE, Efrán Paredes Maisonet, había alertado -durante las vistas de transición del gobierno- que la compañía privada estaba omitiendo información necesaria para facilitar la continuidad de empleo, lo que ha provocado gran incertidumbre en la seguridad laboral de sobre 4,000 empleados públicos.

Este acuerdo le cede a Luma Energy la potestad de administrar los fondos federales para la reconstrucción de la red eléctrica sin que la compañía aporte dinero para la inversión. El costo del contrato por los 16 años asciende a casi $2,000 millones.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) alertó que la AEE necesita un préstamo de $894 millones para ejecutar la transacción con el consorcio.

Tanto Paredes Maisonet como miembros del gabinete que forman parte del comité timón para hacer recomendaciones sobre el contrato de LUMA llegaron al Palacio de Santa Catalina, para participar de la reunión.

El comité lo preside el Secretario designado de Estado, Larry Seilhamer, y se compone del Director Ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero; el Director Ejecutivo de la AAPP, Fermín Fontanés; el Director Ejecutivo de la AEE, Paredes Maisonet; el Director Ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés), Manuel Laboy; el Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Carlos Rivera; y el Secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez.