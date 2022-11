Cidra - El gobernador Pedro Pierluisi lamentó este jueves que las enmiendas al Código Electoral no sean atendidas en la Legislatura antes de que finalice la sesión legislativa ordinaria.

“Una que lamento que no se logró un consenso adecuado es la de las enmiendas al Código Electoral. Edwin Mundo me representa en ese proceso y llegó a un proyecto consensuado que se aprobó en el Senado. No obstante, por los cambios drásticos que le hizo la Cámara al proyecto aparentemente lo van a dejar para la próxima sesión. Hubiera sido bueno acabar ese asunto en esta (sesión)”, dijo el gobernador a preguntas de El Nuevo Día tras participar de la celebración de los 35 años de inauguración del Hospital Panamericano, en Cidra.

El proyecto para enmendar el Código Electoral fue presentado en la pasada sesión en el Senado y al pasar a la Cámara de Representantes -como parte del trámite legislativo- fue enmendado. Por ende, la medida debió ser evaluada nuevamente por el Senado.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau, anticipó esta semana que las enmiendas al Código Electoral no se atenderían en ese cuerpo antes de la conclusión de esta sesión ordinaria. Desde antes de las elecciones del 2020, miembros del Partido Popular Democrático se comprometieron en derogar el Código Electoral que fue enmendado precisamente ese año.

Concluidas las elecciones, los populares indicaron que realizarían enmiendas al estatuto al no tener mayoría en la Legislatura.