La gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció hoy, viernes, una nueva orden ejecutiva con más restricciones contra el COVID-19 que entra en vigor el próximo lunes, 16 de noviembre.

“Las medidas serán más restrictivas como parte de los esfuerzos para salvar vidas. No importa los recursos humanos es mandatorio que todas las personas tienen que usar mascarillas, que cumplan con el toque de queda y con las medidas de protección. Evitar los contagios está en nosotros mismos. De nada vale que se limiten los espacios si las personas no se protegen. Si continúan reuniéndose con otros y si van a los lugares pasada la hora de toque de queda, seguiremos viendo un aumento en contagios y muertes, no importa las medidas”, expresó la gobernadora en una conferencia de prensa en La Fortaleza junto con el secretario de Salud, Lorenzo González, y el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy..

Las nuevas restricciones que entrarán en vigor del 16 de noviembre al 11 de diciembre incluyen:

- Se mantiene el toque de queda entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana del día siguiente.

- Comercios autorizados operarán a un 30% de su capacidad en momentos normales. Esto aplica a los centros comerciales, restaurantes, comercios al detalle, concesionarios de ventas de vehículos, cines, casinos y gimnasios.

- Casinos, gimnasios y piscinas comunes abrirán a un 30%.

- Chinchorros, barras, discotecas y cafetines continuarán cerrados.

- Se activa el nivel naranja del Modelo de Monitoreo de COVID-19.

- Las playas ya no estarán abiertas para recreación. Los ciudadanos solo podrán ir a las playas y balnearios para para realizar deportes individuales. “Las sillas y las sombrillas están prohibidas”, dijo la gobernadora.

- Las áreas recreativas comunes permanecerán cerradas.

- Los espacios comunes en complejos residenciales, como piscinas, podrán usarse en un 30% de su ocupación.

- Los eventos religiosos y los servicios funerarios se ofrecerán a una capacidad máxima del 30%.

- Siguen vigente las multas por no utilizar la mascarilla en lugares públicos y privados.

- Se limitan las cirugías electivas que requieran unidades de cuidado intensivo, dado el incremento en el uso de los hospitales.

- Se reinstala la suspensión del requisito de referido para los beneficiarios del Plan Vital.

- Los servicios de transportación pública continuarán ofreciéndose, según regulados por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

- Se requiere que todos los comercios autorizados a operar que coloquen afiches con capacidad máxima permitida, según corresponda al 30%. “El comercio que incumpla con este afiche será cerrado”, advirtió la gobernadora. El afiche estará disponible en la página de La Fortaleza y el Departamento de Salud.

- Se activa la Guardia Nacional para apoyar a la Policía a velar por el cumplimiento de las disposiciones. “La Guardia Nacional no va a arrestar, pero estará haciendo cumplir las disposiciones sin interrumpir la labor de la Policía”, explicó la ejecutiva.

- Se exige la colocación en los comercios de un afiche donde precisarán cuántas personas pueden aceptar en el establecimiento sin sobrepasar el 30% de ocupación. Estos afiches deben tener el número telefónico (787) 522-6300, extensiones 6899, 6840, 6824, 6833 o el correo electrónico [email protected] donde las personas podrán comunicarse para denunciar una violación a la orden ejecutiva.

“El incumplimiento tendrá consecuencias”, manifestó la gobernadora.

La orden ejecutiva actual se extenderá hasta el domingo para que los comercios establezcan las nuevas logísticas de cara a las restricciones que comenzarán a partir del próximo lunes.

“Si durante esta nueva orden que termina el 11 de diciembre no vemos una respuesta de los ciudadanos y de los negocios en el cumplimiento, tendríamos que tomar medidas más severas. Confío en que los que no están cumpliendo van a recapacitar”, advirtió Vázquez Garced.

Cuestionada sobre las proyecciones que se han hecho respecto al próximo semestre académico, la gobernadora dijo que el regreso a las escuelas o la implementación del semestre de forma híbrida dependerá de las incidencias de COVID-19 que se registren en las próximas semanas.

“Las medidas impuestas tienen el fin de controlar los contagios en los lugares más frecuentados por la población. Luego de los sucesos que han ocurrido en las pasadas semanas y tomando en consideración las festividades venideras, es nuestra responsabilidad crear conciencia sobre los riesgos que enfrenta la población si no se toman las medidas de protección correspondiente”, señaló, por su parte, el secretario González.