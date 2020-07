La exsecretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, rechazó este jueves que el referido al Panel Sobre el Fiscal Independiente (PFEI) contra la gobernadora Wanda Vázquez Garced estuvo motivado por razones personales.

Sostuvo que esa insinuación “ignora los hechos” que estuvieron bajo la investigación de tres fiscales de Justicia desde inicios de este año.

“Esa investigación primero no la creamos nosotros (Justicia), surge a raíz de una querella que fue realizada ante el Departamento de Justicia, al evaluar esa querella y determinar que existe razón para investigar, se le notifica al panel que ese investigación va a existir. En este caso en particular esa investigación se envió al panel en marzo 11, semanas antes de que ocurriera cualquier incidente con mi señora madre”, estableció en una entrevista radial (WKAQ - 580 AM).

El director de campaña de Vázquez Garced, Jorge Dávila, dijo hoy la misma emisora que Longo Quiñones “utilizó el poder de las funciones de su cargo para proteger a su madre” e ir contra la gobernadora. La madre de la exsecretaria de Justicia, Concepción Quiñones de Longo fue subsecretaria del Departamento de Salud y, posteriormente, secretaria interina de la agencia en marzo, pero renunció por diferencias con la primera ejecutiva.

Por su parte, la exjefa de Justicia aceptó que aunque conocía de la pesquisa desde que el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, presentó la querella contra Vázquez Garced, los fiscales a cargo del caso no le consultaron los pormenores del proceso.

“Esos informes, con el expediente de toda la investigación va al FEI y el FEI evalúa todo eso. El FEI puede acoger o no acoger la investigación, puedo acoger o no acoger la recomendación”, dijo. “Pretender que estos procesos son proceso que se prestan para esa manipulación que está insinuando el señor Dávila es ignorante, no solamente es falso, es ignorante de los procesos porque todo lo que ocurrió con este referido está en manos del panel para que determinen si eso es correcto no no”, añadió.

Sobre si cree que la actual secretaria de Justicia, Wandymar Burgos Vargas consultó con un superior su determinación de paralizar el lunes la entrega de los referidos al PFEI, Longo Quiñones dijo que “pudiera ser”.

“Decisiones como interferir con unos referidos y unos procesos criminales e investigativos con decisiones de peso y yo conozco a la licenciada Wandymar Burgos y sé que ella hubiera consultado con supervisores y asesores de tal envergadura”, subrayó. “Espero que ella no haya tomado esa decisión de golpe y porrazo sin consultar con nadie”, dijo.

Precisó que la actual secretaria de Justicia tiene buena relación con la asesora legal de la gobernadora, Grisel Santiago y directamente con Vázquez Garced.