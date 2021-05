A partir de hoy, martes, cambian las reglas para todas las personas que ingresen a la isla procedentes de alguna jurisdicción estadounidense o en un vuelo internacional, como parte de las medidas cautelares establecidas por el gobierno para atender la pandemia del COVID-19.

En un inicio, los cambios serían implementados el viernes, pero el gobernador Pedro Pierluisi anunció en la mañana de este martes 25 de mayo una enmienda a una de sus órdenes ejecutivas para viajeros.

A toda persona que llegue en un vuelo doméstico, las autoridades sanitarias le exigirán evidencia de vacunación completada o una prueba negativa al coronavirus, ya sea molecular o de antígeno.

Si se trata de un viajero internacional, tiene dos opciones: presentar la prueba negativa de COVID-19 realizada hasta tres días antes de su llegada o un resultado positivo a la enfermedad de los pasados tres meses antes del vuelo, junto con documentación sobre su recuperación.

Ambos viajeros -el doméstico o internacional- se exponen a una multa de $300 del Departamento de Salud si no cumplen con el nuevo ordenamiento.

Además de la nueva normativa, el gobierno dio paso ayer a la vacunación contra el COVID-19 en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (LMM), de Carolina, como una medida para reforzar la estrategia para frenar los contagios. Quienes regresen de algún viaje y residan en la isla podrán recibir la vacuna de una sola dosis, Janssen, fabricada por la farmacéutica Johnson & Johnson.

El lunes, el Departamento de Salud y la Guardia Nacional comenzaron esa iniciativa sin que tuviera mucho auge entre los pasajeros, según constató este medio en un recorrido. Al lugar, sin embargo, llegaron personas que no estaban de viaje, pero buscaban vacunarse contra el COVID-19 con la vacuna de Janssen para así solo recibir una dosis.

Entretanto, entre los pasajeros, reinaba la confusión y la falta de información porque entendían que la orden ejecutiva emitida por el gobernador Pedro Pierluisi el pasado jueves entraría en vigor ayer lunes.

Pierluisi emitió dos decretos el jueves, uno (OE-2021-36) atendió el manejo de la pandemia en espacios públicos, restaurantes y áreas comunes, y eliminó el toque de queda, mientras que el segundo (OE-2021-37) está dirigido a los pasajeros. Esa orden ejecutiva para los viajeros es la que comenzaba el 28 de mayo, pero que fue adelantada para este martes.

¿Qué dice el decreto?

El decreto que concierne a los viajeros establece que toda persona que arribe a la isla debe llenar la declaración de viajero que se encuentra en esta plataforma . De no poder acceder a esa plataforma, el viajero puede llenar el documento en el aeropuerto. Establece, además, que toda persona de dos años en adelante debe cumplir con uno de varios requisitos, según sea su caso.

Si se trata de un vuelo doméstico, el pasajero debe traer su tarjeta de vacunación mostrando que completó todo el proceso “con alguna vacuna aprobada par la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)” o puede mostrar una prueba negativa de COVID-19 realizada 72 horas antes de su llegada.

Si es una persona que padeció del virus y aún arroja resultados positivos en los pasados tres meses, debe traer “documentación de su recuperación, incluyendo una carta de un proveedor de salud certificado o de algún oficial gubernamental de salud que certifique que el pasajero está recuperado y listo para viajar”, lee la orden ejecutiva.

Los pasajeros de vuelos internacionales deben presentar un resultado negativo de COVID-19, ya sea de una prueba molecular o de antígeno realizada con un máximo de tres previos a la llegada a la isla, o igualmente la prueba positiva que date de tres meses antes de la travesía con alguna certificación sobre la recuperación.

“Todo pasajero de cualquier destino internacional deberá cumplir con lo anterior, aunque esté vacunado”, advierte la orden ejecutiva.

De no cumplirse con, al menos, uno de esos requisitos, el pasajero debe guardar cuarentena y comprometerse a hacerse la prueba en menos de 48 horas y someter los resultados al Departamento de Salud.

De no hacerlo, la persona está sujeta a una multa de $300 del Departamento de Salud, según establece una orden administrativa de la agencia.

Carlos Mellado, secretario de Salud, dijo ayer que, desde que se puso en vigor esa orden administrativa, se han emitido 16,882 multas. Esto equivale a $5,064,600, que van al Fondo General. Ahora bien, se informó que Salud realiza esfuerzos para que ese dinero se ponga a disposición de la agencia.

“Más del 80% de los pasajeros trae la prueba. Un 13% o 14% la presentaba después”, dijo Mellado.

Menos de un 6% no pagó la multa, reveló. “Fue efectivo. La multa, para mí, era un disuasivo”, abundó el galeno.

Ahora, Salud busca que el Departamento de Hacienda grave las multas a aquellas personas que no pagaron.

Reina la confusión en el aeropuerto

Los requisitos establecidos en la orden ejecutiva, sin embargo, no estaban claros ayer para las personas que llegaban a la isla en el aeropuerto LMM.

José Antonio López estaba furioso. Regresaba de Estados Unidos a Puerto Rico tras un viaje de trabajo, y se topó con una total desorganización y confusión en la instalación. Según constató El Nuevo Día, a algunos pasajeros, les dejaban salir solo con mostrar su tarjeta de vacunación, mientras a otros les exigían una prueba negativa contra el COVID-19 o se exponían a recibir multas.

“Te hacen gastar dinero de más. Si yo tengo ya la vacuna puesta, ahora ellos dicen que el requerimiento de la tarjeta (de vacunación) comienza el 28 (de mayo)”, contó el hombre con molestia, ya que viaja dos veces al mes como parte de su trabajo y en cada salida del país debe hacerse pruebas para detectar el virus.

La confusión del público derivaba de las dos órdenes ejecutivas aprobadas por Pierluisi simultáneamente, pero con distinta vigencia. La gente no sabía que la que aplicaba a los viajeros entraba en vigor este viernes.

Wanda Ramos estaba igual de molesta que López. La mujer regresó del estado de Florida, donde cuidó a su nieta por 10 días. Llegó con su tarjeta de vacunación en mano, pero le exigieron una prueba negativa de COVID-19, que no tenía.

“Me enviaron al Pedrín Zorrilla (a hacerse la prueba). Tengo que enviarlo (el resultado) o, si no, me multan”, agregó.

En cambio, Dominga López, quien regresaba de la República Dominicana a su residencia en Santurce, dijo que le exigieron la prueba negativa para ingresar a la isla. Reconoció que al interior del aeropuerto reinaba la confusión entre los pasajeros.

Entretanto, en el terminal D del aeropuerto, estaba disponible la vacuna de Janssen.

Nancy González llegaba a la isla con su esposo, tras viajar a Miami para asistir a una boda. El matrimonio no se ha vacunado contra el COVID-19 y calificó el proceso al interior del aeropuerto como “regular”. “Nadie nos ofreció la vacuna. (Si me hubiesen dicho), me vacuno”, aseguró González.

“Me asusta un poco”, afirmó González al recordar que recientemente se detuvo la vacunación con Janssen por su posible contaminación.

Contrario a esta pasajera, Leticia Ramos llegó hasta el aeropuerto desde Río Grande para recibir la vacuna Janssen.

“Yo siempre he querido (la vacuna) de un solo pinchazo. No creo que pa’ quitarme una enfermedad yo tengo que pincharme dos veces”, dijo la mujer de 71 años, quien en junio viajará a Orlando, Florida.