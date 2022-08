El gobernador Pedro Pierluisi indicó este lunes que mantiene en “probatoria” a la empresa LUMA Energy a la espera de que corrija su desempeño, particularmente las prolongadas y continuas interrupciones en el servicio energético.

Sin embargo, el primer ejecutivo no precisó hasta cuándo durará ese período probatorio y rechazó que la insatisfacción de la gente con la alianza público privada del gobierno con LUMA Energy desemboque en su renuncia y en que se repita el mismo ambiente del verano del 2019.

“No, en lo más mínimo. No hay comparación. Esta circunstancia es totalmente diferente. Aquí realmente son protestas por un desempeño inadecuado de parte de LUMA que yo mismo he denunciado. LUMA -desde mi punto de vista- está en probatoria. Yo estoy pendiente de que los cambios que anunciaron el otro día y que la evaluación de la gerencia de LUMA dé resultado”, indicó Pierluisi.

Cuestionado en varias ocasiones sobre cuánto durará esa probatoria, el gobernador dijo: “Está en probatoria hasta que yo vea que mejora el desempeño, que no tenemos tantas interrupciones. Lo importante es que no las tengamos, que no tengamos interrupciones mayores y si se da alguna, que se atienda con mayor premura”.

Sobre el llamado ciudadano para que las personas lleven hasta las barricadas ubicadas en la calle Fortaleza todos los ensures dañados a raíz de los apagones, el gobernador sostuvo que respeta el derecho a la libre expresión.

“Pero repudio cualquier acto violento, cualquier disturbio o vandalismo. Me parece que debemos expresarnos, pero con respeto”, dijo.

Además, se le cuestionó por la capacidad de la secretaria de la Gobernación, Noelia García, para fiscalizar el acuerdo con LUMA Energy cuando ha reconocido que su hermana labora para la empresa.

“LUMA Energy tiene miles de empleados. Realmente yo desconozco cuál es la posición que tiene la hermana de la secretaria de la Gobernación. Pero recientemente nombré al ingeniero Francisco Berríos para asumir el cargo de secretario auxiliar de Asuntos Energéticos y él va a ser la persona que a tiempo completo, va a estar supervisando y fiscalizando todo el sector de energía en Puerto Rico desde La Fortaleza”, sostuvo.

“Un empleado de miles, eso no hace diferencia”, agregó.

Pierluisi reiteró que la “evaluación a LUMA es constante”

“El contrato -como se sabe- es uno muy complejo, pero constantemente estamos evaluando el desempeño de LUMA ya yo fui muy puntual y dije que no estoy satisfecho. Ahora lo que quiero es ver resultados”, dijo.

Agregó que el contrato suplementario de LUMA, que se ha dicho vence en noviembre, está atado al estado de insolvencia de la Autoridad de Energía Eléctrica. “Realmente, eso es un acuerdo que cambia las reglas que le aplican a LUMA mientras la AEE permanezca bajo el Título 11 de la ley Promesa, o sea, bajo estado de insolvencia. Esa es la razón de que se de ese acuerdo”, señaló.