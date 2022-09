Nota del editor: te invitamos a mantenerte bien informado durante esta emergencia. Accede libre de costo a todas las noticias y actualizaciones relacionadas con el paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Gracias por apoyar el periodismo responsable. Suscríbete hoy.

La cantidad de abonados con servicio de energía eléctrica se redujo en unos 20,000 abonados desde horas de la mañana, de acuerdo con los datos que ofreció LUMA Energy cerca del mediodía.

De acuerdo con el director de Proyectos Renovables de LUMA, Daniel Hernández, la información más actualizada que había recibido apuntaba a que 475,000 clientes del sistema contaban con servicio. En el Puerto Rico Emergency Portal System (PREPS), la cifra que aparece es de 495,000, producto de una actualización a las 6:16 a.m.

Los 475,000 clientes energizados representan un 32% de los 1,468,223 abonados conectados a la red central. Desde el inicio de la emergencia por el huracán Fiona, LUMA descontinuó la página en su portal que detallaba las zonas en que se registraban apagones.

Hernández, en la rueda de prensa diaria que convocó el gobierno, consideró que la baja en clientes con servicio pudiera deberse a la conexión de instalaciones críticas, como hospitales, que demandan mayor energía que clientes residenciales.

“La carga crítica demanda mucha energía en comparación a una casa. Si entro un hospital, es solo un cliente, no son miles. Pero entró el equivalente de poner 10,000 casas, por decir un número. En esa medida, como los sistemas remotos que nos dan dentro de las subestaciones la lectura automática no está todavía trabajando, la cantidad de clientes es una medida manual que estamos llevando y ahí podría haber una discrepancia en número, pero no es algo mayor”, sostuvo Hernández.

Tanto el oficial de LUMA como Josué Colón, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), señalaron que ha habido progreso en la reparación de la red, y apuntaron al incremento en generación como evidencia de ello. Ayer, la AEE reportaba una generación que rondaba los 700 megavatios (MW), mientras hoy, a las 11:00 a.m., había incrementado a 843 MW, de acuerdo con PREPS.

Al momento, la generación permanece muy por debajo de la demanda típica debido a que LUMA se encuentra en proceso de habilitar líneas de transmisión, tras lo cual la AEE y las cogeneradoras podrían encender las unidades en varias centrales.

De ordinario, la demanda en Puerto Rico fluctúa entre 2,300 y 2,400 MW.

Colón mencionó que, desde esta noche, y si las pruebas arrojan los resultados anticipados, comenzarían a encenderse sendas unidades en las cogeneradoras EcoEléctrica y AES que, de forma combinada, proporcionarían cerca de 410 MW, más adelante otra unidad de Costa Sur con 400 MW.

“Mi expectativa es que haya miles de clientes adicionales conectados próximamente. Esa es la mejor proyección que puedo hacer en este momento”, dijo Hernández, quien detalló que LUMA identificó unas 129 subestaciones adicionales que físicamente están aptas para distribuir energía.

Por otro lado, a media mañana de hoy, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) se encontraba distribuyendo agua a 890,083 clientes, equivalente al 67% de los abonados. El restante 33% incluía a 437,657.

Aproximadamente el 90% de este último grupo, precisó la presidenta ejecutiva Doriel Pagán, espera por que las plantas procesadoras del líquido sean energizadas por la red central o mediante un generador de emergencia. El restante 10%, en tanto, aguarda por que la AAA realice reparaciones en las tuberías o se reduzca la turbidez del agua que suple las plantas.

“Tenemos 559 generadores operando. Servidos por LUMA tenemos 874 instalaciones y sin energía, 776 instalaciones”, detalló Pagán.