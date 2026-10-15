Máquinas tragamonedas generan sobre $45 millones al gobierno en los últimos 14 meses

La Comisión de Juegos ha recaudado sobre $45 millones producto de las jugadas en máquinas tragamonedas desde el inicio del año fiscal 2025-2026, de los cuales $17.6 millones han nutrido el sistema de pensiones de los policías y otros $12 millones se han destinado a los municipios, precisó el jueves el director ejecutivo del organismo, Juan Carlos Santaella.

De acuerdo con el funcionario, el volumen de ingresos registrado en los pasados 14 meses está directamente asociado con las políticas de fiscalización impulsadas sobre este sector, que han incluido más de 60 operativos desde febrero pasado por medio de la Oficina de Investigación y Regulación, resultando en multas y la ocupación de “cientos de máquinas”.

En su participación en la conferencia de prensa “En Récord”, organizada por La Fortaleza, Santaella y el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, detallaron que, de los $12 millones separados para los municipios producto de las máquinas tragamonedas, $9.5 millones ya fueron distribuidos. Del resto de los $45 millones recaudados –partida que incluye los $17.6 millones para el Fideicomiso de Retiro de la Policía–, otros $12 millones se remitieron al Fondo General, se indicó.

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El Negociado de Juegos de Azar, dirigido por Loraine Irizarry Torres, informó, en comunicado de prensa, que hay tres casinos en construcción –en Mayagüez, Ponce y San Juan– que se sumarán a los 21 en operación. Este sector, anualmente, aporta unos $200 millones al gobierno central, de los cuales una porción se remite a la Universidad de Puerto Rico.