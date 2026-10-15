Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
15 de octubre de 2026
84°Lluvias aisladas
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Máquinas tragamonedas generan sobre $45 millones al gobierno en los últimos 14 meses

El grueso de los recaudos se destina a las pensiones de los policías y a los municipios

15 de octubre de 2026 - 5:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según la Comisión de Juegos, se han ocupado "cientos de máquinas" tragamonedas en distintos operativos. (Suministrada por la Policía)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Comisión de Juegos ha recaudado sobre $45 millones producto de las jugadas en máquinas tragamonedas desde el inicio del año fiscal 2025-2026, de los cuales $17.6 millones han nutrido el sistema de pensiones de los policías y otros $12 millones se han destinado a los municipios, precisó el jueves el director ejecutivo del organismo, Juan Carlos Santaella.

RELACIONADAS

De acuerdo con el funcionario, el volumen de ingresos registrado en los pasados 14 meses está directamente asociado con las políticas de fiscalización impulsadas sobre este sector, que han incluido más de 60 operativos desde febrero pasado por medio de la Oficina de Investigación y Regulación, resultando en multas y la ocupación de “cientos de máquinas”.

En su participación en la conferencia de prensa “En Récord”, organizada por La Fortaleza, Santaella y el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, detallaron que, de los $12 millones separados para los municipios producto de las máquinas tragamonedas, $9.5 millones ya fueron distribuidos. Del resto de los $45 millones recaudados –partida que incluye los $17.6 millones para el Fideicomiso de Retiro de la Policía–, otros $12 millones se remitieron al Fondo General, se indicó.

El Negociado de Juegos de Azar, dirigido por Loraine Irizarry Torres, informó, en comunicado de prensa, que hay tres casinos en construcción –en Mayagüez, Ponce y San Juan– que se sumarán a los 21 en operación. Este sector, anualmente, aporta unos $200 millones al gobierno central, de los cuales una porción se remite a la Universidad de Puerto Rico.

En el caso de las apuestas deportivas, se precisó que, el pasado año fiscal, el valor de las jugadas ascendió a $354.7 millones, lo que redundó en poco más de $4.5 millones en ingresos al erario.

Tags
Juegos de azarPolicía de Puerto RicoMunicipios de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 15 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: