La cabildera por la estadidad, Melinda Romero Donnelly declaró este martes que no ha recibido notificación alguna de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) alertándole de una querella en su contra por no entregar informes financieros y que esa entidad gubernamental no tiene jurisdicción sobre los delegados congresionales, por lo que no entregará documento alguno.

“Durante el día de hoy le hemos hecho llegar a una comunicación a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). Esta comunicación establece primeramente que la OEG no me ha notificado la querella que están ventilando públicamente, y segundo que no es una obligación en Ley de los Delegados Congresionales (Ley 167-2020) radicar informes ante esa oficina reiterando que no lo haremos”, dijo la exsenadora en declaraciones escritas.

“Como legisladora cumplí por años con la obligación de rendir informes a la OEG porque así lo requiere la ley. Radicar ese documento es sencillo, no toma tiempo, como tampoco le ofrece a los medios ni a la población ninguna información, DE NADA. Si la Ley me exigiera hacer esos informes, no tendría problemas en hacerlo, pero esto es un asunto de fidelidad a la ley y no me dejaré amenazar ni amedrentar con los inuendos de enemigos de nuestra gestión por complacer el morbo capricho de unos y el entretenimiento de otros”, sentenció Romero Donnelly.

Se refiere a la Ley 167-2020 que dio paso a la creación de los delegados por la estadidad y que ha sido objeto de múltiples custionamientos por su vaguedad. Hasta el momento, Romero Donnelly no ha concedido entrevista sobre este tema. Tampoco contestó llamadas telefónicas o mensajes de texto de este medio. Además, la OEG -contactada por este medio- confirmó que recibió la comunicación de Romero Donnelly.

Romero Donnelly tiene hasta el sábado, 24 de diciembre para entregar los documentos financieros, determinó la OEG. Sin embargo, la agencia ha indicado que, por ser feriado, el término se extenderá hasta el martes, 27 de diciembre.

La cabildera por la estadidad hace constar en sus declaraciones que luego de jurar al cargo electivo radicó un primer informe de su gestión porque “se nos hizo creer que se aprobaría legislación para incluir el requisito en la ley, posteriormente el Senado de Puerto Rico derrotó la medida y no prevaleció la inclusión del requisito en ley”.

“Al eso no ocurrir, como pasa con otros funcionarios electos como los Legisladores Municipales o como sucedió con los miembros del Blue Ribbon, los delegados congresionales no están bajo la jurisdicción de la OEG. La ley no puede continuar siendo severa e inexcusable para los estadistas y débil, flexible y perdonable para los que prefieren la Independencia o la humillante colonia”, sentenció Romero Donnelly.

“La Ley nos exige un informe de gestión al Gobernador de Puerto Rico cada 3 meses, esos informes están, pero el morbo solo le interesa saber sobre los chismes de algunos; la discusión de los avances para la estadidad siempre quedan para después. Yo no continuaré aplaudiendo como las focas, yo trabajaré y responderé por mis responsabilidades delegadas”, agregó.

Aunque no habló de discrimen, Romero Donnelly dijo que a los estadistas siempre se les mide “con una vara diferente”.

“Eso ha sido así siempre y los ejemplos sobran. En mi caso no accederé a las motivaciones personales o de política de nadie. No soy culpable de nada, no he realizado nada incorrecto, pero hay algunos que sabiéndolo quieren hacer noticia con eso para confundir a la gente. Detrás de todo esto que se ha creado a sabiendas de que no existe tal obligación está el hecho de ridiculizar o minimizar la gestión de los delegados congresionales. Si este grupo de delegados fuera para buscar la Independencia para Isla o para que prevaleciera la colonia, jamás nos llamarían cabilderos”, dijo.

Además, alude a la recién aprobación del proyecto de la Cámara federal HR 8393 que propone, por vez primera, vincular al gobierno federal con un referéndum que excluya la actual relación territorial con Estados Unidos.

“Yo sé lo mucho que les ha dolido a algunos la aprobación histórica de un proyecto de ley que permitirá a Puerto Rico realizar por primera vez un referéndum avalado por el Congreso y donde se le dá la estocada final al ELA, y que se haya dado con la presencia de nosotros aquí en Washington. Nuestras gestiones no se comunican porque son minimizadas por cosas triviales como con esto de la OEG para desviar lo que en realidad hacemos como delegados congresionales. Todo se va en lo superficial, lo pequeño y en lo que le interesa al que pregunta con una agenda prevista”, señaló.

“¿A cuenta de qué o de quiénes tenemos que detener los esfuerzos de trabajo para complacer agendas políticas sin contenido? ¿Por qué tenemos que permitir que nos empujen a la esquina del burro? ¿A cuenta de qué? Sepan los estadistas que seguimos siendo mayoría en Puerto Rico. Sepan los separatistas que seguimos estando arriba. Y sepan los bufones que ni nos intimidan sus gritos de sirena ni nos amedrentan los titulares de encargo. Hacemos un trabajo serio. Logramos resultados evidentes”, continuó.

Sin embargo, en sus declaraciones Romero Donnelly no detalla cuáles son los resultados alcanzados en pro de la estadidad para la isla.

“Los que nos tratan de minimizar tienen miedo porque cada proyecto y cada voto nos acerca a la estadidad. Protege lo tuyo. Protege a los tuyos. Y no te dejes guiar ni intimidar por los gritos de los chicos paralizados que todavía están boca a boca con el ELA del 52. O los que glorifican un salto al vacío del comunismo”, sentenció.