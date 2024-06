“No damos abasto con la demanda”: urgen fondos para servicios a menores víctimas de agresión sexual

“Realmente, no damos abasto con la demanda de servicios, tanto psicológicos como para evaluaciones al tribunal. Son cosas que ameritan que se trabajen con celeridad, y se hace dentro de la medida que los recursos lo permiten, pero la realidad es que no es suficiente” , sostuvo Ward, en entrevista con El Nuevo Día .

“Nosotros no pedimos más fondos directamente, porque están asignados por ley, pero, cuando se empezó a discutir la transformación de los Cimvas, sugerimos que se fortalezcan los existentes. Se trajo la necesidad de financiamiento adicional para reclutar el personal necesario y la realidad fiscal del 2024. Yo he perdido gente porque se me va, se me van a lo privado por cuestiones de financiamiento”, puntualizó.