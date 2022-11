Hasta tanto no se le provea la información con los detalles de una posible extensión del contrato suplementario a LUMA Energy, no habrá una votación sobre ese tema entre los miembros de la Junta Directiva de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), acordaron este lunes el gobernador Pedro Pierluisi y los líderes legislativos José Luis Dalmau y Rafael “Tatito” Hernández.

No obstante, tras una reunión este lunes entre el trío, aún está latente la diferencia sobre el estatuto que aplica a la votación y, por ende, si son determinantes o no los votos de los representantes del interés público en la Junta Directiva, Lisa Ortiz y Eduardo Ferrer, la primera nombrada por Hernández y el segundo por Dalmau. La decisión sobre el futuro del contrato se tomará mañana, martes, dijo Dalmau. El contrato suplementario vence el 30 de noviembre.

“No estamos en posición, no tenemos la información de lo que va a suceder en la Junta para que nuestros representantes puedan votar de manera informada. El gobernador accedió a que esa información esté disponible hoy para toda la Junta y la decisión tomarla mañana”, dijo Dalmau a su salida de una reunión en La Fortaleza en la que Hernández participó de manera virtual porque está fuera de la isla participando de la reunión del Caucus Hispano del Congreso. No estuvo disponible para entrevista telefónica.

“Llegamos a una buena comunicación donde intercambiamos información de ambas partes y le solicitamos, y el gobernador accedió, a que hoy se va a reunir la Junta, pero no se va a tomar la decisión hasta probablemente mañana para tener el espacio de que los representantes del interés público de Cámara y Senado tengan toda la información y puedan tener una mejor posición de cómo votar. Pero hasta este momento, nosotros no tenemos la información que nos permita tomar una decisión. Si es bueno, cuáles son los alcances, cuáles son las consecuencias para un lado o para otro”, reiteró Dalmau.

Dalmau sostuvo que “hay una propuesta de una extensión” del contrato suplementario entre el gobierno y LUMA Energy. Pero aseguró que no cuentan con los detalles. El director ejecutivo de la AAPP, Fermín Fontánes, no ha contestado un requerimiento de información para, al menos, confirmar que esa propuesta ya fue presentada a la Junta Directiva.

Sin embargo, ha trascendido públicamente un memorando de Fontánes, dirigido a la Junta Directiva de la AAPP, en el que indica que no es necesario el voto de los dos representantes del interés público. En el memorando Fontanés convoca a la Junta con la intención de aprobar una extensión al contrato suplementario por un tiempo indefinido o hasta que se restructure la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“El consentimiento y la aprobación de la Junta Directiva es solicitado para autorizar al director de la AAPP o su delegado para ejecutar la extensión de la fecha de terminación del período interino y todos los documentos necesarios en cumplimiento de la misma”, dice el memorando con fecha del 28 de noviembre y con una extensión de 10 páginas.

Este medio llamó y dejó mensajes de texto a los representantes del interés público en la AAPP, pero tampoco contestaron.

Dalmau acudió a La Fortaleza luego de que él y Hernández le cursaran misivas al gobernador pidiendo la reunión. Previo al cónclave, Pierluisi había dicho a la prensa que se reuniría con los líderes legislativos. Ahora bien, dejó claro que si deciden acudir al tribunal para impugnar la determinación del gobierno no prevalecerán.

“Si terminara en los tribunales, yo estoy confiado de que los tribunales estarían fallndo a favor de la posición de la rama ejecutiva. No nos adelantemos. Vamos a ver qué tal nos va en esa reunión. Siempre está la posibilidad de que lleguemos a algún tipo de consenso”, afirmó Pierluisi.

Dalmau, por su parte, aseguró que un pleito legal es una alternativa que sigue “sobre la mesa”. Insistió en que a diferencia de lo que argumenta el Ejecutivo, para la votación de la Junta Directiva de la AAPP aplica la Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico (120-2018) y no la Ley de Alianzas Público Privadas” (Ley 29-2009).

“(Los representantes del interés público) son miembros de la Junta. La diferencia es que hay una interpretación en la ley de que puede ser por mayoría y hay una interpretacion de la Ley del 2018, que es la nuestra, que los miembros del interés público tienen que votar los dos de forma afirmativa. Una abstención conllevaría un voto en contra y sería contrario a lo que dice la ley. Son dos posturas. Eso también en una opinión legal que está elaborando la institución de las alianzas público privadas formará parte de la discusión de la Junta de Gobierno”, dijo Dalmau.

“La intención del legislador, que era proteger los intereses del país con representantes allí, se burla (si no se les permite votar unánimemente). No queremos llegar a eso. Esperamos que haya comunicación”, indicó el presidente del Senado.

A preguntas de los periodistas, dijo que no discutió con el gobernador la discrepancia sobre qué estatuto aplica. La Ley 29-2009 establece en la Sección 5, inciso c cuál será el quorum para las reuniones de la Junta Directiva de la AAPP. Indica que el quorum será por “mayoría simple”.

Pero la Ley 120-2018 establece en su Sección 10, inciso b que pese a lo dispuesto en el Artículo 5(c) de la Ley 29-2009, la aprobación por la Junta de Directores de la AAPP “deberá contar con el voto afirmativo de ambos representantes del interés público en el caso de cualquier transacción de la AEE que no involucre la venta de activos de la AEE. En caso de que no se obtuviera el voto afirmativo de uno o ambos miembros del interés público, se entenderá como rechazada la transacción de la AEE que no involucre la venta de activos de la AEE. Un voto de abstención por uno o ambos miembros del interés público, se interpretará como un voto en contra de los procesos establecidos por el inciso (a) de esta Sección”, lee el estatuto.

“Esa ley se creó para manejar todos los asuntos del sistema eléctrica y estableció que tiene supremacía sobre cualquier otra ley general, especial o específica”, dijo el representante Luis Raúl Torres, quien preside la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, y quien aboga por la cancelación del contrato con LUMA Energy.

Torres dijo hay que esperar a que haya una votación de la Junta Directiva.

“Si uno o los dos representantes del interés público votara en contra a la extensión, pues esa extensión de contrato no se puede otorgar porque así lo establece la ley. También la abstención no puede dar paso a la extensión. Si el gobierno insiste en que con el voto mayoritario es suficiente… Si eso ocurre no cabe duda que habrá que ir al tribunal a dirimir estas discrepancias”, dijo el representante.

Aclaró que le corresponde a Ortiz y a Ferrer acudir a los tribunales “con el apoyo de la Cámara y el Senado”.

Dalmau dijo que no han impartido instrucciones directas a los representantes del interés público “porque no tenemos la información”.

“Al no tener la información, cómo le vamos a decir ‘vota sí, vota no’. Deja que nos llegue la información”, indicó.

Al preguntársele si estaba en contra de la extensión del contrato, Dalmau dijo que debe empaparse de todos los detalles con la información solicitada al gobernador.

“Yo de entrada estoy en contra de que se privaticen los servicios esenciales. Yo le vote en contra (a la Ley 29-2009) en la Legislatura. Es parte de la política pública pues nos toca fiscalizar que se haga bien. Si esa es la política pública del gobierno, privatizer el sistema de transmisión y distribución como está con la compañía LUMA, pues que se haga bien. En ese sentido, nosotros hemos encontrado multiples fallas”, afirmó.