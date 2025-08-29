“No respaldo actividad militar ni en Vieques ni en Culebra”: Jenniffer González niega que se haya pedido reabrir instalaciones

Caguas - La gobernadora Jenniffer González rechazó este viernes que el gobierno federal haya pedido reabrir alguna instalación militar en Puerto Rico, y dejó claro que no favorece prácticas del Ejército de Estados Unidos, específicamente, en Vieques o Culebra.

Sus expresiones surgen luego de que el secretario de Seguridad Pública, Arthur Garffer, resaltó –en entrevista con la Christian Broadcasting Network (CBN)– el potencial del territorio para fines militares.

“No voy a hablar de sueños, yo voy a hablar de realidades y, en este momento, nosotros no tenemos ningún email, ninguna carta, ningún documento oficial solicitándole al gobierno de Puerto Rico abrir ninguna facilidad militar”, manifestó la primera ejecutiva, en conferencia de prensa sobre un nuevo proyecto en la autopista Luis A. Ferré (PR-52).

Así, González se distanció de la postura de Garffer, quien declaró a la CBN que el archipiélago cuenta con “dos puertos de aguas profundas” y “las pistas más largas de la cuenca del Caribe”, las cuales “podrían volver a usarse, incluso con una capacidad limitada para proyectar desde aquí en el futuro, como medio para disuadir la agresión abierta de Rusia y China en la región”.

El gobierno de Estados Unidos cerró, en 2004, la base naval Roosevelt Roads de Ceiba, un año después de terminar, en medio de multitudinarias protestas, el uso del campo de tiro que tuvo en Vieques, donde llevaron a cabo bombardeos y entrenamientos militares durante seis décadas.

“No respaldo actividad militar ni en Vieques ni en Culebra, para dejarlo claro. ¡De ninguna índole! Todavía estamos bregando con la limpieza de Vieques y Culebra (como) para hablar de nuevas prácticas allí”, abundó la gobernadora.

En cambio, mostró más apertura para que se ofrezcan “adiestramientos” en las instalaciones militares existentes.

“No ha habido ninguna conversación sobre eso. Pero, que Puerto Rico pueda ser utilizado, como en el pasado, para dar adiestramientos –como se daban en Buchanan, Roosevelt Roads, Fort Allen, en Juana Díaz– eso es una gran oportunidad y significa, también, una inversión económica millonaria”, sostuvo.

En torno a supuestos “movimientos” en el aeropuerto Mercedita, en Ponce, González dijo que recibirán a todos los efectivos que vengan, porque son instalaciones estadounidenses.

“Como pasó con (los huracanes) Irma y María (en 2017), fueron las naves militares las que vinieron a traer agua, a traer alimentos... No es distinto. Son operaciones que se reciben. De hecho, Puerto Rico recibe fondos federales por el uso de sus facilidades”, anotó.

Mejoras en la PR-52

En tanto, la gobernadora inauguró el proyecto de rehabilitación del pavimento en la PR-52, desde Caguas hasta San Juan. Los trabajos se realizarán de viernes a domingo, después de las 10:00 p.m.

“Estamos tomando estas previsiones trabajando de noche. Agradecemos al contratista y a los empleados que van a estar ahí un viernes a las 10:00 de la noche, trabajando toda la madrugada, fines de semana, para tener esta construcción disponible para todos los puertorriqueños”, resaltó, en tanto, el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Edwin González Montalvo.

Durante los fines de semana, explicó, el proyecto contará con un carril dinámico –libre de costo– hasta que se termine la construcción.

“Usted lo va a poder disfrutar gratis mientras se esté dando esta construcción durante los fines de semana y pasar por ahí ‘fast track’. Cuando empiece la semana, se sigue (el carril regular), y va a tener que seguir pagando”, añadió la mandataria.

Esta obra –que incluye la remoción y reemplazo del pavimento de hormigón, sellado de juntas y grietas, mejoras de drenaje, fresado reemplazo de vallas de seguridad y atenuadores de impacto– complementa los trabajos iniciados, en noviembre de 2023, en dirección de San Juan hacia Caguas.