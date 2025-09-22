Pablo José Hernández: PRITS debe tener “estabilidad” y “recursos”

Carolina - El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, rechazó este lunes que el Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) pase a formar parte nuevamente de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y, en cambio, exhortó la gobernadora Jenniffer González a darle estabilidad y recursos.

“El desarrollo de la tecnología en el gobierno de Puerto Rico, y de cualquier parte del mundo, es indispensable para tener un gobierno funcional. Una agencia como PRITS tiene más importancia que la que recibe. Y el desastre que estamos viendo con que se hayan colgado tres nombramientos de PRITS y de que toda la conversación en torno a PRITS gire en torno al contrato, para mí, es una falta de prioridad que le hace un daño terrible, terrible, a la buena gobernanza en Puerto Rico”, opinó el también presidente del Partido Popular Democrático (PPD).

“Esta tiene que ser de las agencias más importantes en este momento, donde más estabilidad se necesita, donde más recursos se necesitan y donde más hace falta una buena administración pública”, agregó a preguntas de la prensa tras una actividad celebrada en el Banco de Alimentos, en Carolina.

Luego del retiro del nombramiento de Martín Jiménez Morales como director de PRITS, el 2 de septiembre, y que trascendiera información de supuestas presiones para la aprobación de contratos, la gobernadora manifestó que encamina legislación para devolver esa entidad gubernamental a la OGP, de donde salió tras su creación en 2019.

En lo que va de su administración, PRITS ha tenido tres jefes. El primero, Antonio Ramos Guardiola, luego Luis Javier Rodríguez Vega y por último, Jiménez Morales. Los tres nombramientos fueron retirados por la gobernadora sin ser considerados en el Senado.

Las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño y del PPD presentaron resoluciones, por separado, para que se investiguen supuestas “irregularidades” en PRITS.