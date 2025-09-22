Opinión
Suscriptores
22 de septiembre de 2025
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Pablo José Hernández: PRITS debe tener “estabilidad” y “recursos”

El comisionado residente en Washington se opone a que la agencia regrese a la Oficina de Gerencia y Presupuesto

22 de septiembre de 2025 - 2:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, dejó claro que no favorece la eliminación de PRITS. (Xavier Araújo)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Carolina - El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, rechazó este lunes que el Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) pase a formar parte nuevamente de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y, en cambio, exhortó la gobernadora Jenniffer González a darle estabilidad y recursos.

“El desarrollo de la tecnología en el gobierno de Puerto Rico, y de cualquier parte del mundo, es indispensable para tener un gobierno funcional. Una agencia como PRITS tiene más importancia que la que recibe. Y el desastre que estamos viendo con que se hayan colgado tres nombramientos de PRITS y de que toda la conversación en torno a PRITS gire en torno al contrato, para mí, es una falta de prioridad que le hace un daño terrible, terrible, a la buena gobernanza en Puerto Rico”, opinó el también presidente del Partido Popular Democrático (PPD).

Esta tiene que ser de las agencias más importantes en este momento, donde más estabilidad se necesita, donde más recursos se necesitan y donde más hace falta una buena administración pública”, agregó a preguntas de la prensa tras una actividad celebrada en el Banco de Alimentos, en Carolina.

Luego del retiro del nombramiento de Martín Jiménez Morales como director de PRITS, el 2 de septiembre, y que trascendiera información de supuestas presiones para la aprobación de contratos, la gobernadora manifestó que encamina legislación para devolver esa entidad gubernamental a la OGP, de donde salió tras su creación en 2019.

En lo que va de su administración, PRITS ha tenido tres jefes. El primero, Antonio Ramos Guardiola, luego Luis Javier Rodríguez Vega y por último, Jiménez Morales. Los tres nombramientos fueron retirados por la gobernadora sin ser considerados en el Senado.

Las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño y del PPD presentaron resoluciones, por separado, para que se investiguen supuestas “irregularidades” en PRITS.

Pero el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, afirmó que no dará paso a esas pesquisas. Igualmente, ha manifestado que se opone a la propuesta de la gobernadora de regresar a PRITS a la OGP.

ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
