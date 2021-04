Para el arzobispo de San Juan, monseñor Roberto González Nieves, la era de los plebisicitos ya finalizó y en momentos en que se discuten en el Congreso dos medidas para atender el status de la isla, es tiempo de buscar alternativas de consenso.

“Mi opinión, muy personal es que los tiempos de los plebiscitos pasaron. Han habido tantos plebiscitos y nunca hemos llegado a un consenso. Me parece que hay que buscar otra manera creativa”, dijo el prelado al culminar de oficial la misa del Domingo de Resurrección en la Catedral del Viejo San Juan.

“Los plebiscitos suelen ser excluyentes y no incluyentes, entonces, me parece que por esa razón no hemos llegado a un consenso y cada partido impone su agenda. Entonces, es importante que la agenda surja del pueblo”, agregó.

Preguntado si el mecanismo idóneo es la asamblea constitucional de status, González dijo “de momento me parece que sí, pero no quiero excluir otras posibilidades que puedan surgir en el camino”.

Actualmente, están bajo la lupa del Congreso de los Estados Unidos dos medidas que atienden el status de la isla.

Una de ellas, es el proyecto de las congresistas demócratas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio que impulsa la libre determinación de Puerto Rico por medio de una Convención de Status y un referéndum con alternativas de status no territoriales ni coloniales.

El otro proyecto es del congresista demócrata boricua Darren Soto (Florida) y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González - quien es republicana- que impulsa un proceso de admisión de Puerto Rico como estado si los electores votan a favor en un referéndum estadidad sí o no.

“Me parece sumamente importante (discutir el tema del status). Son más de 500 años como colonia. Ser una colonia es indignante. Hay que trabajar este tema de una manera inclusiva y que se llegue a un consenso sobre el método a seguir para llevar a cabo un proceso de descolonización”, afirmó el arzobispo.

No descartó, en un futuro cercano, dialogar con los congresistas o con los miembros del recién creado Frente Puertorriqueñista, una organización cívico-política, no partidista, creada para impulsar que Puerto Rico resuelva definitivamente su status.

“En el momento oportuno, sí me gustaría decir algo. Todavía no me siento que es el momento. Quisiera esperar. Quisiera ver un proceso educativo”, sostuvo.