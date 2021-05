El contrato con la empresa LUMA Energy para que asuma las riendas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) será fiscalizado por el gobierno y, a días de que proceda la transición entre ambas partes, los empleados de la corporación pública deben estar “tranquilos”, indicó este martes el gobernador Pedro Pierluisi.

“El Comité Timón (creado por orden ejecutiva) tiene una función de fiscalización. Tenemos que fiscalizar también el contrato, que se cumpla. Obviamente, tan pronto LUMA asuma la riendas de la Autoridad en el área de transmisión y distribución de energía, el 1 de junio, pues continuaremos fiscalizando a LUMA para cumpla su cometido”, dijo Pierluisi, quien además aseguró que LUMA está preparado para ofrecer servicio en medio de la temporada de huracanes que comienza también el 1 de junio.

“(LUMA) hizo ya unas representaciones. Dio ya unas garantías. Por ejemplo, que va a bajar por 30% el número de interrupciones en Puerto Rico y que va a bajar el número de accidentes laborales por 50%. También lo que queremos es que mejore el servicio, el trato con los abonados de la AEE”, abundó el primer ejecutivo.

PUBLICIDAD

Pierluisi reiteró que el contrato con LUMA es beneficioso para la isla para “obtener un mejor servicio eléctrico”.

Ahora bien, preguntado sobre el relevo de responsabilidad que solicitó LUMA al Negociado de Energía, otro de los entes gubernamentales que según Pierluisi debe fiscalizar a la empresa, el gobernador dijo que es un asunto que debe analizarse.

“Tenemos un ente regulador, que se le están asignando los recursos necesarios, que en esas cosas tiene la última palabra. Ese ente regulador es el que va determinar si ese relevo procede o no. Mi posición, habiendo meramente visto lo que reportaron los medios y sin ser yo un experto en esta área, es que si el relevo tiene que ver con relevar a LUMA de responsabilidad de terceros, es decir, de otras personas u otras entidades, a mí me hace sentido. Si es relevar a LUMA por negligencia que LUMA misma pueda incurrir, ese como que a mí no me suena bien, pero lo que le pido al ente regulador es que evalúe bien el asunto”, explicó Pierluisi.

Respecto a los empleados de la AEE que han sido transferidos a posiciones en las que no nunca han trabajado, el gobernador sostuvo que “se le garantizó a todo el personal de la Autoridad que iban a mantener su empleo, básicamente con la misma paga y beneficios similares irrespectivamente de si trabajan para LUMA u otras dependencias del gobierno”.

“Ahora bien, aquellos que no quieran trabajar en LUMA, los van a ubicar donde se necesita porque tiene que ser así”, agregó.

PUBLICIDAD

“De 4,100 empleados aproximadamente, creo que puede haber algo de controversia con 150 puestos. Esa es la cifra que me está llegando, pues mi compromiso es que cuando haya situaciones particulares que se levanten y si hay que reconsiderar esa ubicación, se puede considerar. Vamos a actuar con la mayor sensibilidad, pero lo más importante es que nadie va a perder su empleo”, afirmó.

“Que estén tranquilos. Si hay que reconsiderar cualquier de esas reconsideraciones, se reconsidera por razones válidas”, agregó.

En cuanto a los más de 40,000 abonados de la AEE que están sin servicio energético, Pierluisi dijo que “en cuestión de días LUMA asumirá el control”.

“Aquí los días están contados. A partir del 1 de junio ya LUMA entra en cancha. Tiene recursos propios para complementar el reclutamiento que ha hecho de personal de la Autoridad. Va a tener alianza con otras compañías de electricidad de Estados Unidos y ha garantizado que está lista, incluyendo enfrentar la época de huracanes”, afirmó.

Sostuvo que igualmente los abonados deben esperar por esa transición para saber dónde reclamar o reportar averías.