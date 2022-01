Evidentemente molesto y luego de que se divulgaran informes de prensa sobre su dilación, el gobernador Pedro Pierluisi aseguró hoy, lunes, que el prometido hospital para Vieques comenzará a construirse antes de que se acabe este año.

“Hay veces que surgen unas noticias que uno hasta cierto punto se tiene que incomodar. El hospital de Vieques sigue en pie y está en tiempo. Comenzará la construcción del hospital -a más tardar- a final de este año. La demolición va a comenzar ya. La subasta ya salió”, dijo el gobernador durante una conferencia de prensa en la que anunció junto a personal de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) la asignación de $554 millones para la rehabilitación de residenciales públicos afectados por el huracán María.

Pierluisi rechazó que haya atrasos en la construcción de un nuevo hospital para Vieques. La iniciativa fue anunciada por Pierluisi el 19 de agosto del año pasado. En ese momento, se informó que FEMA asignó $46 millones para el hospital. El gobernador estimó que el costo final sería de $56 millones. El gobierno se hará responsable de aportar el dinero restante que se necesite.

Pierluisi, además, había anunciado que el proyecto estaría listo para mediados de 2024.

“Lo importante es que la obra comience a final del 2022 y que ese hospital esté operando, a más tardar, en el primer trimestre del 2024″, sostuvo Pierluisi al ser cuestionado sobre la demora.

Lamentó que el Centro de Periodismo Investigativo, que reseñó las dilaciones, no lo hubiese abordado directamente.

“Lamentablemente, no me hicieron la pregunta a mí porque yo lo hubiera parado de casco desde el primer momento en que salió”, dijo el primer ejecutivo en un lenguaje que no acostumbra a usar.

Recalcó que la subasta del proyecto “está a punto de caramelo”.

“Se adjudica la subasta en febrero y luego se hace la demolición”, afirmó el gobernador.

A preguntas de la prensa sobre el proyecto, José Baquero, coordinador federal de recuperación de desastre, se limitó a decir que FEMA “es una agencia de reembolso”.

Aseguró que el costo total del proyecto no va a cambiar.