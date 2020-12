El gobernador electo Pedro Pierluisi aseguró este lunes que los miembros de su gabinete, que ha estado nombrado desde la semana pasada, no recibirán remuneraciones económicas exhorbitantes, sino que se ajustarán a lo que dispone la ley para cada cargo.

Además, anticipó que no cree en colocar en más de un puesto a un funcionario.

“Todos conocen cuáles son mis normas. No va a haber funcionarios ejerciendo cargos en el gabinete o dirigiendo agencias del gobierno por vía de contratos con unas compensaciones que se apartan de lo que la ley dispone que deben ganar o devengar los funcionarios en esos cargos”, dijo Pierluisi a preguntas de El Nuevo Día.

“El que viene a mí a decirme ‘no es que yo estoy ganando X cantidad de dinero en la empresa privada y a menos que me equipares esa cantidad o algo parecido, no puedo dar el paso’, yo le digo gracias, pero no, gracias. Y así ha sido. No voy a dar nombres ni apellidos”, agregó.

PUBLICIDAD

Sostuvo que ha conformado su equipo de trabajo con personas que pueden venir de la empresa privada, pero “vienen a servir”.

“Otra cosa es que no favorezco, podrá haber una excepción, pero esto de que haya una persona con tres cargos… en mi libro gerencial eso no va. El que mucho abarca, poco aprieta. Quiero que me hagan el cargo al que yo les designe”, sostuvo Pierluisi tras hacer cinco nombramientos adicionales.

“No van a haber, en mi administración, gente así con multiples cargos. Yo no creo en eso tampoco”, añadió.

La administración de Ricardo Rosselló Nevares fue criticada por los elevados salarios de los funcionarios de Gobierno y porque ubicó en varios cargos a un mismo funcionario.

Pierluisi dijo que no espera “excesos” en su administración sino un “espíritu de servicio y de sacrificio. Eso es lo que el pueblo espera de nosotros”.