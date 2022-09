El gobernador Pedro Pierluisi catalogó esta tarde como “catastróficos” los daños que, hasta el momento, ha causado sobre la isla el huracán Fiona que ha dejado, entre otras emergencias, inundaciones, deslizamientos, derrumbes y el colapso del sistema energético.

Además, dijo que el sistema eléctrico ya se comenzó a restaurar, pero se le daría prioridad a áreas “críticas” o de urgencia como el Centro Médico, en Río Piedras. No anticipó cuándo pudiese estar la red totalmente energizada porque “ahora mismo no es razonable hacer un estimado de esa naturaleza”.

“Se han reportado múltiples casos de daños severos por toda la isla como obstrucciones en las carreteras y el colapso de un puente en Utuado”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“Esto es una situación sumamente delicada y triste por lo que expreso mi solidaridad a toda persona que está sufriendo pérdidas. Los daños que estamos viendo son catastróficos en varias áreas y quiero que nuestra gente sepa que vamos a estar desplegando todos los recursos del gobierno para proveer todas las ayudas que se necesitan”, abundó.

Las expresiones del gobernador fueron complementadas por el director del Servicio Nacional de Meterología, Ernesto Morales, quien advirtió que los vientos, las ráfagas y la lluvia de Fiona seguirán, al menos, hasta mañana lunes. Además, dijo que en total, en todo el tiempo que duren los efectos del fenómeno atmosférico sobre la isla, se auguraban o esperaban 30 pulgadas de lluvia. La cantidad es mayor a las 25 pulgadas que inicialmente se esperaban, dijo.

Morales anticipó que entre el martes y el miércoles habría una mejoría en las condiciones del tiempo. Por el momento, dijo, las lluvias continúan.

“En este momento, todo Puerto Rico está recibiendo ráfagas por lo menos de tormenta tropical. Pero aún en la costa oeste todavía están bastante expuestos a los vientos de tormenta tropical, inclusive a ráfagas de huracán. Por lo tanto, los vientos están mermando, pero va a tomar un tiempo a medida que este sistema se vaya alejando poco a poco de Puerto Rico”, afirmó.

Por lo tanto, Morales dijo que el problema principal del huracán Fiona sobre la isla es la cantidad de lluvia que dejaría y sus efectos.

“Esto lo que está creando es incrementando el potencial de inundaciones repentinas, inclusive a niveles históricos. A niveles catastróficos. Por lo tanto, es bien importante que el ciudadano entienda que esto (el huracán) no ha terminado. El lunes tendremos más lluvias”, dijo el meteorólogo.

Pese a este cuadro, el gobernador reiteró lo que había dicho antes de que llegara el huracán Fiona, que el gobierno estaba listo para atender cualquier fenómeno atmosférico o emergencia como parte de la temporada de huracanes.

“Un huracán de esta naturaleza causa esto en cualquier región de Estados Unidos como los estados de Florida, Texas y Nueva Orleans, en Luisiana. Lo importante aquí es cuánto tiempo nos tome restablecer el servicio y el compromiso es hacerlo gradualmente”, apuntó.

“La respuesta hasta el momento ha sido excelente. Totalmente coordinado todo el esfuerzo. La comunicación no puede ser mejor. Realmente estamos actuando como debe ser. Definitivamente que estamos preparados. Lo que pasa es que todo depende de qué tipo de evento enfrentas, qué ticpo de huracán. En este caso es un huracán que ha arropado a Puerto Rico”, añadió.

A preguntas de El Nuevo Día, el primer ejecutivo sostuvo que los pueblos más afectados por Fiona son los de la zona sur como Arroyo, Guayama, Santa Isabel, Ponce, Guayanilla y Guánica.

“Aparte del área sur, el área de la montaña, pero esto no se queda ahí. Esto hay que estarlo monitoreando”, añadió.

Indicó que desde antes de que llegara el huracán a la isla activó la Guardia Nacional. El ayudante general de la Guardia Nacional, José Juan Reyes, no estuvo disponible en la conferencia de prensa, pero el gobernador aseguró que se mantiene en comunicación con él.

Habló de lo frágil que está la red eléctrica que ha “causado este apagón”. Desde la 1:00 de la tarde aproximadamente la isla entera quedó sin luz.

“Daños según lo esperado”

Precisamente, respecto al sistema energético, el gobernador dijo que “el servicio eléctrico sufrió daños, según lo esperado”.

“Ya comenzaron a prender las unidades generatrices en la central de Palo Seco con miras a energizar el Centro Médico y el Centro Comprensivo de Cáncer. El Centro Médico ha estado operando utilizando todo el complejo. Utilizando todos sus generadores”, apuntó, aunque reconoció que en un momento dado también hubo fallas con los generadores.

“Vamos a comenzar a levantar el sistema eléctrico para atender facilidades críticas y de ahí seguimos”, continuó Pierluisi.

El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, destacó que ya comenzaron a energizar algunas áreas. Por ejemplo, sostuvo que lograron encender y arrancar una de las unidades de Palo Seco por lo que varias áreas de Toa Baja tenían luz.

Por su parte, Abner Gómez, gerente de Seguridad Pública de LUMA Energy, dijo que tenían brigadas en la calle, pero las resguardaban cada vez que era necesario. No pudo detallar cuáles eran esas líneas de transmisión más allá de indicar que “son cuatro líneas principales que cruzan la isla (del sura al norte”.

La capacidad de LUMA Energy

Precisó que LUMA Energy tiene 1,395 trabajadores de linea. Indicó que 160 empleados de Quanta, una de las empresas matrices de LUMA Energy, vinieron a la isla ante el anuncio de Fiona. Otros 200 aguardan porque mejoren las condiciones del tiempo para llegar a Puerto Rico. De las empresas privadas locales estarían activando a 339 empleados, sostuvo Gómez.

“Tenemos -de las distintas compañías matrices de LUMA- miles de empleados listos para llegar aquí. Espero, tengo la esperanza, que el daño no sea tan grave, que no necesitemos toda esa gente para responder rápido a las distintas averías y poder restablecer el sistema lo antes posible. Aquí no va a pasar lo que pasó en María”, declaró Gómez.

El gobernador sostuvo a preguntas de la prensa que se mantenía en comunicación directa con la alta gerencia de LUMA Energy, quienes aseguró están en la isla.

La directora de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Doriel Pagán, dijo que unos 196,000 clientes estaban sin servicio y mantenían 150 generadores operando plantas para suplir el servicio a 160,000 clientes.

La secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Eileen Vélez, confirmó que un puente ubicado en la PR-123 colapsó y destacó que mañana lunes comenzarían a evaluarlo. Aunque fue un puente instalado tras el huracán María en el 2018, la funcionaria dijo que no había sido reparado porque tras ser instalado “puede estar en el área hasta 75 años”.

Indicó que los CESCO permanecerían cerrados hasta el miércoles. La secretaria tampoco proveyó una cifra de la cantidad de vías públicas afectadas por el gobernador. Más bien dijo que era “una lista extensa”.

Sin el número de desalojos

El comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Nino Correa, informó que fue necesario realizar varios desalojos. No precisó la cantidad, pero el gobernador dijo que los más significativos ocurrieron en la comunidad Ingenio, de Toa Baja y en San Antonio, en Caguas.

Pierluisi dijo que permanecían abiertos 125 refugios y de esa cantidad 107 tenían refugiados. Al momento, unas 1,033 personas permanecían en refugios.

El gobernador reiteró que mañana lunes no habrá clases en el sistema público de enseñanza ni en el gobierno, con excepción de servidores públicos esenciales en sus respectivas agencias de gobierno.

“Todas y todos en Puerto Rico deben permanecer en un lugar seguro”, recalcó.

Las clínicas externas del Centro Médico fueron canceladas así como las cirugías electivas, se informó. También se suspendieron las citas en el Centro Cardiovascular.