Aunque entiende que la consideración del nombramiento a la secretaría de Estado de Larry Seilhamer en la Cámara de Representantes no debe estar condicionado a la discusión de los posibles cambios al Código Electora del Puerto Rico, el gobernador Pedro Pierluisi dijo hoy que está dispuesto a participar de cualquier esfuerzo dirigido a enmendar el estatuto.

“Hay un compromiso de mi parte de tener la debida apertura, de participar en cualquier esfuerzo o consideración de enmiendas al Código Electoral. Si eso para algunos fue algún tipo de traba o era motivo de preocupación, pues no lo deben tener, porque ya yo he hecho el compromiso de atender ese tema con todas las delegaciones...y lo he hecho con mis dos sombreros, como gobernador y como presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP)”, señaló.

Reafirmó que los nombramientos, tanto de Seilhamer como del designado contralor de Puerto Rico, Manuel Torres, se deben atender con diligencia. “El pueblo está pendiente y son personas de reputación que han dado un paso al frente, que están ejerciendo sus cargos, por regla general. El secretario de Estado ha estado ejerciendo el cargo desde el 2 de enero”, señaló en referencia a Seilhamer.

PUBLICIDAD

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, informó el miércoles -tras la reunión semanal con el gobernador en La Fortaleza- que la delegación de Partido Popular Democrático (PPD) no estaba dispuesta a llevar a votación el nombramiento de Seilhamer hasta que se comiencen a discutir los cambios a la reforma electoral.

“Si no aprovechamos la oportunidad a darle paso a que se analice seriamente el tema electoral, después que se apruebe el nombramiento (de Seilhamer) el Ejecutivo no va a tener ninguna razón para motivarse, para sentarse en la mesa”, argumentó Hernández el miércoles.

Pierluisi confirmó que se había acordado una primera reunión entre representantes del Ejecutivo y de la Cámara para hoy, pero –al ser abordado al respecto- señaló que aún no tiene un informe sobre el resultado del cónclave.

“Está pendiente una reforma o enmiendas, posibles enmiendas, al Código Electoral de Puerto Rico y yo, de igual mi manera, mi exhortación a ambos cuerpos es que se atiendan esas posibles enmiendas con la mayor diligencia y premura. O sea, que son asuntos paralelos, pero no se debe atar uno al otro”, expuso el primer mandatario tras concluida una conferencia de prensa en la que anunció una iniciativa para remozar los cuarteles de la Policía de Puerto Rico.

Afirmó estar confiado en que la Cámara pueda atender los nombramientos posteriores a la celebración de la Semana Santa. “Yo entiendo que sí, que le van a dar paso. Posiblemente, la votación en la Cámara se lleve a cabo después del receso de Semana Santa, por lo menos ese es el plan que tiene el presidente cameral y yo lo que quiero es que eso ocurra lo antes posible”, señaló.

PUBLICIDAD

Hernández, sin embargo, ayer dijo que la designación de Seilhamer se atenderá cuando haya un consenso sobre las enmiendas que necesita el Código Electoral.