El gobernador Pedro Pierluisi adelantó este martes que tomará “medidas adicionales” para lidiar con el alza en los casos positivos de COVID-19, pero alertó que no contempla el confinamiento como se hizo al comienzo de la pandemia.

“Yo voy a estar tomando en consideración posibles medidas adicionales, pero eso no conlleva otra vez la imposición de un toque de queda ni nada por el estilo, pero sí voy a buscar la forma y manera de propiciar que todos se vacunen salvo los que tengan una justificación razonable”, dijo el gobernador tras acudir al cementerio María Magdalena de Pazzi, en el Viejo San Juan, para colocar una ofrenda floral con motivo del cumpleaños 164 de José Celso Barbosa.

La tasa de positividad en casos únicos de COVID-19 en Puerto Rico se encuentra en 5.9%, dicha tasa se duplica hasta alcanzar un 11.5% en la región de Mayagüez.

Además, el repunte continúa, al tiempo que se confirman casos de la variante Delta en Puerto Rico. De acuerdo con el informe de vigilancia de la Coalición de Salud de Comunitaria de Puerto Rico (COSACO), publicado la variante Delta representa el 90% de las muestras secuencias en el pasado mes.

“Es importante que se vacunen”

“Se cae de la mata que estos contagios son causados principalmente por personas que rehúsan vacunarse. Es importante que se protejan. Es importante que se vacunen. Yo puedo entender que el que tiene una condición médica particular o tiene una convicción religiosa particular, no lo haga, pero eso son excepciones. Todos los demás deben acudir a los más de 400 centros de vacunación que tenemos para protegerse así mismos y proteger a los demás”, sostuvo Pierluisi.

“Está probado, ya que la solución contra está pandemia es la vacunación. Nadie quiere en Puerto Rico regresar a los días de toque de queda o de mayores restricciones”, abundó.

Desde principio de junio, el gobernador emitió una orden ejecutiva que delega en el secretario de Salud, Carlos Mellado, las recomendaciones para protegerse contra el COVID-19. Por ende, eliminó los decretos con directrices especiales o específicas para atender la epidemia. El decreto anulado incluía el uso compulsorio de mascarillas. Ahora, solo deberán usar mascarillas las personas no vacunadas contra el virus.

Pierluisi reiteró que “todo está bajo evaluación”, cuando se le preguntó por dar paso a la vacunación compulsoria contra el COVID-19.

Recalcó que corresponde que toda persona no vacunada use mascarillas.

“Los que no están vacunados la deben usar todo el tiempo porque están exponiendo su salud y de igual manera la de los demás”, afirmó.

Cuestionado sobre las denuncias de Yonaica Plaza, exdirectora del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC), sobre alegada falta de comunicación y transparencia con esa iniciativa, el gobernador lo catalogó como una “distracción”.

“Las distracciones están de más. El Departamento de Salud está siendo bien transparente comenzando con su propio secretario. No hay persona más transparente, más extrovertida, más directo que el secretario Carlos Mellado y él lo que ha propiciado en el departamento precisamente es que tengamos estadísticas a diario”, sostuvo el gobernador.

“Algunos quieren criticar, pero en vez de enfocarnos en las críticas vamos a enfocarnos en las soluciones. La data siempre va a estar disponible. La uso yo todos los días para tomar las decisiones que correspondan”, abundó.

Respecto al aumento de casos de la variante Delta, Pierluisi anticipó que destinará $20 millones, proveniente del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés), “para comprar todo lo que se necesite para tener un sistema de vigilancia genómica”.