Pedro Pierluisi dará espacio al Congreso antes de decidir si convoca una consulta de status

“Siempre he dicho que, mientras se esté moviendo el asunto del status en el Congreso, debemos evitar estar convocando una consulta a nivel local. Estamos activamente buscando un número mayor de coautores del proyecto de status que tenemos ante el Senado ” , sostuvo el primer ejecutivo, en referencia al proyecto 3231, presentado en el Senado federal, en octubre, por el demócrata Martin Heinrich .

Ambos proyectos –similares al 8393 aprobado, en diciembre de 2022, en la Cámara federal bajo mayoría demócrata– no están en la agenda del liderato del Congreso, aunque Pierluisi ha dicho que aspira a una audiencia pública en el Senado.

La Ley 165 de 2020 permite que el gobernador de turno convoque una consulta de status, escoja las definiciones e identifique los fondos para la votación. Pierluisi no ha descartado usar el estatuto –aprobado bajo la administración de Wanda Vázquez –, y ha indicado que tomará una decisión, posiblemente, en verano.

“He dicho y repito que, en algún momento en el verano, pero no finales de verano, porque hay que imprimir la papeleta y, pues, llevar a cabo la campaña informativa” , recalcó este miércoles, al reiterar que quiere tomar una decisión cuando vea acción en el Congreso.

“Ya llevamos, si mal no recuerdo, como 25 coautores. Eso es un número bien importante, pero seguimos haciendo gestiones con miembros del Senado para que ese número continúe aumentando y para que nos concedan una vista pública. Ese trabajo se está haciendo ”, dijo.

“Por eso, es que no quiero enviar esa señal de que, pues, ya nos vamos a enfocar a resolver esto (status) a nivel local. Prefiero, todavía, no tomar esa decisión. Por eso, es que ves que la he aplazado. Es más bien una decisión estratégica de mi parte, de que el Congreso siga sintiendo la presión de nuestra parte para actuar”, expuso.