Habrá una cuarta papeleta para comicios del 5 de noviembre: será destinada a elección presidencial simbólica en Puerto Rico

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

El Código Electoral, aprobado en junio del 2020 con el apoyo de la CEE, en ese entonces presidida por Juan Ernesto Dávila Rivera y de la mayoría legislativa del PNP, estableció, en el Capítulo VIII de Primarias presidenciales, un sub capítulo B, que establece que habrá elecciones presidenciales en cada elección general.

También autoriza que la CEE use “recursos de toda naturaleza, incluyendo fondos, equipo, materiales, propiedad mueble e inmueble, así como los empleados y funcionarios adscritos a la Comisión que sean necesarios para llevar a cabo todos los procesos y actividades relacionadas con las elecciones presidenciales, comenzando en la elección general que se realice en el año 2024″.

Demócratas y republicanos piden participación

El asunto fue discutido en una reunión el pasado viernes y no hubo acuerdo entre los comisionados electorales. Por lo tanto, la presidenta de la CEE, Jessika Padilla Rivera , decidió dar acceso al comisionado electoral del Partido Republicano, Edwin Mundo , solo a las reuniones en las que se atiendan las primarias presidenciales, indicó la comisionada electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Karla Angleró .

Por su parte, la comisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo, dijo que la presidenta decidió dar paso a la participación de Mundo no solo a reuniones en las que se atienda el tema de las primarias presidenciales, sino a aquellas que aborden la elección presidencial.

“Una vez lo certifiquen a él como candidato, él no puede participar como representante electoral en el proceso de la elección presidencial, pero sí puede ser representante del partido en la primaria presidencial. Buscaríamos a otra persona en ese momento”, explicó el expresidente del Senado.

“Es un mandato de ley”

“Sí, es un mandato de ley que nosotros tenemos que atender. Obviamente, el legislador sí le ve un propósito o intención. Ahí yo no intervengo. Yo sí lo que hago es preparar el evento y proporcionarle al elector la oportunidad de que pueda ejercer su derecho al voto si así lo decide hacer”, manifestó.

Asimismo, explicó que, en diciembre pasado, la CEE solicitó el presupuesto para las elecciones generales del 5 de noviembre. Ese es el presupuesto de 2024-2025, que comienza el 1 de julio de este año, no el vigente. En el presupuesto vigente, 2023-2024, se incluyeron fondos para realizar las primarias presidenciales del Partido Republicano y del Partido Demócrata en la isla. Las primeras serán el 21 de abril y, las segundas, el 28 del mismo mes, informó la CEE.

Sin efecto real en Estados Unidos

Los presidentes del Partido Republicano y del Partido Demócrata, Ángel Cintrón y Charlie Rodríguez , respectivamente, reconocieron, en entrevistas separadas, que la elección presidencial en la isla no tiene consecuencias sobre el proceso electoral que se lleva a cabo en los Estados Unidos.

“El Código Electoral mandata la confección de una papeleta para votar por el presidente, aunque no tiene un efecto real luego, en el ejercicio de elegir un presidente, porque a Puerto Rico todavía no se le permite el voto electoral por no ser estado”, aclaró Cintrón.