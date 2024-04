Pedro Pierluisi defiende convocatorias del Departamento de Educación para superintendentes como “empleados de carrera”

“Dice (Raíces Vega) que (la necesidad de empleados de carrera) es consistente con la descentralización en curso. Se necesita estabilidad en el Departamento a ese nivel. Un puesto transitorio, de por sí, no es estable. Está sujeto a cambios de año en año y ese personal auxiliar en las regiones siempre va a ser necesario, incluyendo cuando tengamos ya, en efecto, la descentralización del Departamento” , puntualizó el primer ejecutivo, a preguntas de El Nuevo Día , al finalizar una conferencia de prensa.

Críticas de entrevistados a los puntajes

“Imagínese, yo que fui director de escuelas por 11 años, que no es fácil, pero te dan menos puntos que un ayudante especial”, agregó.

Además, consignó que, previo a la entrevista, “ no se nos dijo qué peso global tenían las preguntas que nos hicieron para la evaluación”.

“El problema principal es que no están pensando en los estudiantes, lo que a la larga genera desconfianza” , agregó el educador, quien cuestionó cómo el DE, en sus rúbricas, no hace primar la preparación académica y la experiencia de los aspirantes.

La misma crítica hizo otro de los entrevistados, quien prefirió mantenerse en el anonimato, por temor a represalias . “Fue extraño, porque no hay ningún manual que diga cómo se lleva a cabo el proceso. Nosotros llegamos allí sin ninguna guía de cómo debe ser el proceso, sin saber qué enfrentar” , mencionó el entrevistado.

“Lo más que me llamó la atención es que, si es un puesto de carrera, me parece que tiene que ser por mérito” , abundó.

Sin conocerse opinión legal

Las convocatorias fueron abiertas por Raíces Vega para reclutar 94 superintendentes auxiliares de escuelas I en puestos de carrera, aun cuando la ley orgánica de la agencia (Ley 85 de 2018) establece que esas posiciones deben ser transitorias y no regulares.

“Sin perjuicio de la posición de carrera que ya ostentan algunos directores de oficina, superintendentes auxiliares y demás personal gerencial que se reporta directamente al superintendente regional, cuyos derechos serán respetados y garantizados, los nuevos nombramientos para dichos puestos serán por el término de un año, que podrá ser renovado sujeto a su desempeño y al resultado de las evaluaciones correspondientes”, indica el inciso (c) del artículo 4.01 de la Ley 85 de 2018.

Raíces Vega no respondió este martes un pedido de entrevista de El Nuevo Día. Tampoco entregó, aunque se le solicitó por segunda semana consecutiva, la opinión legal que recibió para optar por abrir las plazas como de carrera y no transitorias, como estipula la ley orgánica del DE. Más bien, la agencia se limitó a informar que no se trató de un documento, sino de una “consulta” que la secretaria hizo a un equipo de abogados.