Pedro Pierluisi no convocará una sesión extraordinaria para atender medidas pendientes en la Legislatura

Dorado - El gobernador Pedro Pierluisi adelantó este miércoles que no convocará una sesión extraordinaria para atender los proyectos de ley que quedaron pendientes ayer, martes, en el último día de aprobación de medidas legislativas del cuatrienio.

“No tengo la intención de convocar una extraordinaria. Claro, todavía no ha terminado la sesión legislativa, pero no tengo esa intención”, dijo Pierluisi, en un aparte con la prensa.

Consultado por El Nuevo Día acerca de los proyectos que no fueron atendidos o resultaron derrotados, el mandatario indicó que “se tendrán que considerar en la próxima sesión legislativa de enero del 2025″.

El primer ejecutivo, cuestionado también sobre si había alguna medida en la que tenía particular interés de que fuese avalada, declaró que “tengo que ver todo lo que se aprueba y lo que no se aprueba para poder emitir mi juicio”, pero insistió en que “no me veo inclinado a convocar una (sesión) extraordinaria”.

Tras hacer entrega de 98 títulos de propiedad en Dorado, junto al alcalde Carlos López, el gobernador abordó el cierre de sesión accidentado y deploró los descargues. “Cuando se dan esos descargues, la realidad es que sabemos que los proyectos no fueron objeto, por ejemplo, de vista pública de mayor consideración”, sostuvo.

Un total de 34 medidas fueron derrotadas en la última votación de la Cámara de Representantes de la sesión ordinaria del cuatrienio en curso.

El expresidente cameral José Aponte ha denunciado que no fue hasta las 11:59 p.m. del martes 25 de junio que abrió la votación y que el calendario de proyectos no estuvo disponible para comenzar a votar hasta las 12:20 a.m. del miércoles. La delegación del Partido Nuevo Progresista en la Cámara, llegada la medianoche, se retiró del hemiciclo.

Aponte ha dicho que la votación que se llevó a cabo “es ilegal”, porque la Ley 9 de 1954 dispone que la Cámara y el Senado tienen hasta la medianoche del 25 de junio para aprobar medidas.

De otra parte, el gobernador explicó por qué vetó el Proyecto del Senado 644, que buscaba establecer la “Ley para la Reforma Fiscal de la Corporación Pública para la Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Crédito”. Tras el veto, la Legislatura aprobó ir por encima de su determinación y darle paso a la pieza legislativa.

“La Asamblea Legislativa está en su derecho. Ahora, como dispone la Constitución, ese proyecto de ley se convierte en ley”, manifestó Pierluisi.

“Yo recibí recomendación de veto no solo de Cosecc (Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas), sino también de Fomento Cooperativo. Las dos entidades que tienen que ver con las cooperativas recomendaron el veto. También, me consta que la gran mayoría de las cooperativas no apoyan ese proyecto, solamente algunas”, puntualizó.

