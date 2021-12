El gobernador Pedro Pierluisi indicó hoy, martes, que no enmendará la convocatoria para la sesión extraordinaria que debió arrancar ayer y que, en cambio, dejará las seis medidas que sometió a la consideración de la Asamblea Legislativa para que sean atendidas en enero próximo durante la sesión ordinaria.

“Voy a dejar eso atrás. Es lamentable, pero lo dejo atrás y sigo enfocado en mi trabajo administrativo. Ya en enero, a mediados de enero, tendremos otra sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa y ahí yo espero que se atiendan esas seis como muchas otras que quedaron pendiente porque la realidad es que quedaron pendiente tantas cosas como 30 nombramientos, la misma reforma laboral. Así que van a tener las manos llenas a partir de enero”, afirmó el primer ejecutivo durante una entrevista televisiva en Telemundo.

Ayer, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, abrió los trabajos de la sesión extraordinaria y, de inmediato, procedió a cerrarlos “sine die”, lo que implica el fin definitivo en ese cuerpo. En la Cámara de Representantes, el presidente, Rafael “Tatito” Hernández, ordenó un receso legislativo hasta el 22 de diciembre.

Además, Hernández acusó al gobernador de convocar una sesión extraordinaria para atender medidas que podían esperar hasta enero. Alegó que fue una movida para distraer la atención pública que se concentraba en los actos de corrupción que se imputan a nivel federal al exalcalde de Cataño Félix “el Cano” Delgado.

“¿Qué es eso? Eso es un disparate. Ya había hablado de esta extraordinaria mucho antes”, ripostó el gobernador.

“La realidad es que yo hice público mi deseo de convocar una extraordinaria para atender asuntos medulares mucho antes de que surgieran esas acusaciones contra el alcalde de Cataño y lo que he dicho y voy a repetir es que cada caso de corrupción de parte de un alcalde, alcaldesas o funcionarios del gobierno es tremendamente lamentable. Pero tampoco podemos juzgar a todos los justos por los pecadores. A mí no me cabe la menor duda de que la gran mayoría son gente honesta y trabajadora (aunque) siempre hay alguna que falla”, apuntó Pierluisi.

Reiteró que las medidas que sometió pudieron ser atendidas “en par de días”.

“Todas ellas, desde mi punto de vista, son importantes sobre todo la que atiende el que tenemos que cambiar nuestra ley sobre el maltrato de menores para que cumpla con la ley federal. Es la ley federal la que nos provee cientos de millones de dólares para atender esa problemática y parece mentira que no la hayan atendido. Así pudiera seguir la lista de los otros proyectos que presenté. Pero, ya. Todos lo saben. Yo no soy de estar en peleas, menos peleas chiquitas”, destacó.

“No voy a seguir en este lleva y trae, en este dime y direte porque eso no lo quiere el pueblo de Puerto Rico. El pueblo lo que quiere es productividad de todos los altos funcionarios del gobierno. Allí (en la Legislatura) no quisieron trabajar por par de días, pues se le respeta, aunque discrepo”, sentenció.