Bayamón - El gobernador Pedro Pierluisi indicó este jueves que no someterá en un futuro cercano nombramientos para llenar vacantes en el Tribunal Supremo o la Contraloría.

No obstante, no descartó hacer lo propio para la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, aunque lo haría durante el receso legislativo para que la persona entre en funciones con todos los poderes inherentes al cargo.

“En el caso de la procuradora de la Mujer, tengo la intención de designar a alguien en el futuro cercano. No lo he hecho ahora ni en época reciente porque ahora mismo... hay más de 40 nombramientos pendientes de confirmación. O sea que a estas alturas yo estar sometiendo a alguien para confirmación cuando hay un tapón allí (en el Senado) de nombramientos pendientes, no me parece adecuado. Así que prefiero esperar al receso y entonces hacer la designación”, dijo el primer ejecutivo a preguntas de El Nuevo Día luego de participar de una conferencia de prensa en Bayamón.

“Ese nombramiento se pudiera dar en el receso legislativo y asumiría el cargo la persona designada, o sea, que no me hace sentido hacer ahora una designación cuando lo que restan son escasamente 12 u 11 días en la Asamblea Legislativa. En su momento, van a poder evaluar a quien yo designe con el tiempo necesario”, agregó

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) es timoneada por Madeline Bermúdez Sanabria de manera interina luego que en agosto Lersy Boria presentara su renuncia.

Esta semana un grupo de 15 organizaciones feministas recomendó ayer públicamente, a Vilmarie Rivera Sierra e Ilia Vázquez Gascot como candidatas para dirigir la OPM.

Pierluisi no se expresó sobre esa recomendación. Más bien, explicó cómo manejaría el nombramiento para la OPM, distinto a los que hay en el Supremo y la Contraloría.

“En el Supremo sabemos lo que ocurrió. Fue muy lamentable. Yo designé una persona que llenaba todos los requisitos y no había manera de cuestionar su capacidad y no obtuvo el visto bueno de la mayoría en el Senado. Así que en eso, yo no quiero que nadie pase por ese tipo de experiencia tan desagradable. Si hago una designación al Supremo, es porque estoy seguro que no va a volverse a repetir la misma situación”, dijo en obvia referencia a la designación al Supremo del juez Roberto Rodríguez Casillas en enero de este año, aunque dos meses después, en marzo, el gobernador retiró su nombramiento.

Previamente, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, había anticipado que no entendía necesario llenar la vacante en el Tribunal Supremo que dejó vacía Anabelle Rodríguez.

En el caso de la Contraloría, el término de nombramiento de Yesmín Valdivieso venció en el 2020, pero la posición de contralor es un nombramiento a diez años. Valdivieso se queda en el cargo hasta que se confirme a su sucesor. Ese nombramiento debe ser confirmado por la Cámara de Representantes y el Senado.

“Realmente, la Contraloría en Puerto Rico está en buenas manos con Yesmín valdivieso... la persona que yo designe, si designo a alguien en algún momento en el futuro, no puede asumir el cargo hasta que sea confirmada tanto por Cámara como por Senado. Eso es diferente a la situación con la Procuradoría de la Mujer porque entiendo que la persona que yo designe puede asumir el cargo (con todas las funciones inherentes al mismo)”, explicó Pierluisi.