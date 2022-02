El gobernador Pedro Pierluisi dejó claro hoy que el gobierno no puede atender el reclamo de alza salarial de todos los empleados públicos, porque los “fondos son limitados”.

Más bien, Pierluisi puntualizó que está enfocado en los servidores públicos de las áreas de seguridad, educación y salud.

“Yo no puedo complacerlos a todos. No puedo complacer a todo el que quiere un aumento o fondos adicionales. Así no funciona esto. Tenemos fondos limitados, pero me estoy enfocando en las áreas esenciales del gobierno: seguridad, educación y salud. Y en esas tres áreas estoy atendiendo los reclamos que entiendo que son justos”, dijo a preguntas de El Nuevo Día.

La semana pasada, el mandatario anunció aumentos para maestros y bomberos, luego de días de manifestaciones. Al igual que ellos, empleados del Instituto de Ciencias Forenses, del Departamento de la Familia y del Poder Judicial reclaman un aumento de sueldo.

Pierluisi aseguró que atenderá esos reclamos con los presupuestos venideros y con el Plan de Reclasificación y Retribución Uniforme que entrará en vigor en enero del 2023.

El primer ejecutivo sí adelantó que dio la orden para que se atienda la petición de alza salarial de los paramédicos.

“Hay veces que eso lo que requiere es un recorte por otro lado. Por eso no es fácil nuestra gestión”, destacó el primer ejecutivo.

Además de un aumento salarial, el magisterio también ha reclamado mejores condiciones de retiro ante la congelación de su plan de pensiones con el Plan de Ajuste. El mandatario anticipó que una opción para los maestros será copiar el modelo que se usó para mejorar las pensiones de los policías, lo que se discutirá mañana en la primera reunión del comité de diálogo creado la semana pasada.

El gobernador dijo que “buscará la manera de mejorarle su retiro”. Previamente, el gobernador concedió un alza salarial de $1,000 a los maestros, aunque con fondos federales y con la expectativa de hallar el dinero en el Fondo General. Resta atender el retiro.

En el caso de los uniformados, el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal acordaron separar $850 millones para equiparar el dinero que reciben los oficiales por su jubilación al 50% del salario base de $2,300 mensuales. Aplicaría a policías que se retiren desde agosto del año pasado en adelante.

“Ya tenemos el beneficio de que lo hicimos con los policías. El modelo a seguir es el que seguimos con los policías porque eso ya la Junta (de Supervisión) le dio paso. Lo que hay es que identificar los fondos estatales que tengamos recurrentes para subvencionarlo”, explicó.

“Lo hicimos ya con la Policía y lo vamos a hacer con los maestros”, agregó.

Pierluisi además reiteró su compromiso de firmar el proyecto de la Cámara 513 que aumentaría el sueldo base de los maestros a $2,750 mensuales. La medida fue aprobada ya en ambos cuerpos legislativos. También, recalcó que restablecerá el pago por la carrera magisterial, que permite que los educadores avancen en sus estudios con la asistencia económica del Departamento de Educación.