El gobernador Pedro R. Pierluisi nombró hoy al secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, como el Principal Oficial de Finanzas Públicas del Gobierno de Puerto Rico (CFO, por sus siglas en inglés), al tiempo que instó sobre la urgencia de culminar los estados financieros auditados.

Informó que el nombramiento de Parés Alicea como CFO del Gobierno es efectivo de manera inmediata.

“El secretario de Hacienda es un excelente recurso en este gobierno y sus logros están probados. Como CFO del gobierno, le he encomendado como prioridad atender y actualizar los estados financieros auditados”, sostuvo Pierluisi, en declaraciones escritas.

“Es necesario tener un mapa certero de nuestras finanzas y así poder establecer responsablemente las soluciones fiscales que necesitamos. Para salir de la Junta tenemos que terminar y publicar los estados financieros actualizados, mantener un presupuesto balanceado y ajustar responsablemente la deuda pública”, agregó.

Parés Alicea asumió inicialmente las riendas del Departamento de Hacienda, de forma interina, en junio de 2019 cuando el entonces gobernador Ricardo Rosselló le pidió la renuncia a Raúl Maldonado, quien a la vez era titular de esa agencia, CFO y director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Anteriormente, el puesto de CFO también fue ocupado por Melba Acosta Febo, quien al momento también era presidenta del ya desaparecido Banco Gubernamental de Fomento.

En comunicado de prensa, Pierluisi destacó que Parés Alicea cuenta con una vasta experiencia como contador público autorizado (CPA). Como secretario de Hacienda lideró la digitalización del Área de Rentas Internas a través del proyecto “SURI”, lo que ha simplificado los procesos en esa agencia.

Señaló que también logró alcanzar cifras récords e históricas en los recaudos de contribuciones al fondo general y, por al menos en cinco años y en plena pandemia, Hacienda logró la radicación de más de un millón de planillas de individuos para un solo año contributivo.

Resaltó, asimismo, que Parés Alicea encabezó los esfuerzos para procesar mediante mecanismos electrónicos más de 2.9 millones de planillas o solicitudes de ayudas económicas y así distribuir más de $4,247 millones directamente a contribuyentes y participantes de los distintos programas de ayudas para paliar la crisis económica del COVID-19 en la isla.

Recientemente, el gobernador le encomendó que, junto al secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), estableciera un programa de asistencia económica de emergencia para pequeños comerciantes, para el cual ya se han desembolsado cerca de $12 millones a 2,124 comerciantes.

Tras su nombramiento, Parés Alicea acudió a la red social Twitter para aclarar que se mantendrá al frente de Hacienda, y que tampoco devengará un sueldo adicional.

“Esta designación de “CFO” no me separó del cargo de Secretario de Hacienda, tampoco me brindará consideraciones económicas adicionales. Se le ha asignado al Departamento de Hacienda más responsabilidades fiscales. De igual manera, continúo trabajando en tenis los viernes”, expresó Parés Alicea.