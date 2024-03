Pedro Pierluisi otorga alza salarial a empleados del Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1

Pierluisi explicó que los trabajadores que no recibieron el aumento ya tienen una remuneración económica adecuada y a un nivel comparable con la empresa privada. Agregó que la medida fue posible gracias a cerca de $750,000 en fondos del Negociado y que son parte de una reforma civil que tiene el aval de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Yo no puedo dejar de tomar medidas como estas porque estamos en año electoral. A mí, me eligieron por cuatro años, no por tres”, declaró en tono molesto, lo que provocó que lo aplaudieran.