Pedro Pierluisi pide cautela y prudencia ante posibles recortes en fondos de reconstrucción

El gobernador Pedro Pierluisi urgió este jueves a “ser muy cuidadosos” y no dar ideas al gobierno de Estados Unidos de cómo desobligar fondos provistos por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) para la recuperación de la isla tras el azote del huracán María hace siete años.

“Tienen que ser muy cuidadosos. No me parece prudente estar anticipando recortes, desobligaciones. ¿Cuál es el propósito de estar alarmando de esa manera o hasta dándole idea a quien, quizás, no está considerando tomar medidas tan extremas?”, cuestionó el mandatario.