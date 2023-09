El gobernador Pedro Pierluisi aseguró hoy, viernes, que su administración no tiene interés en “cerrar escuelas por cerrar”, a raíz de la merma de 17.2% en matrícula que el Departamento de Educación espera en los próximos cuatro años.

De esta forma, el primer ejecutivo reaccionó a las expresiones que hizo ayer, jueves, la secretaria designada de Educación, Yanira Raíces Vega, ante la Comisión de Nombramientos del Senado, donde afirmó que no está en sus planes cerrar más planteles, aunque reconoció que podría ocurrir como resultado de la baja demográfica.

“La secretaria, porque yo vi lo que se reportó, dijo que no está en la agenda de mi administración cerrar escuelas. Me alegro que lo dijo porque es mi política pública. Lo que pasa es que la secretaria dijo la verdad, dijo que, si de momento sigue esta merma, puede, de repente, haber una situación en la cual no hay niños en un salón. Esperemos no sea el caso”, comentó.

Pierluisi sostuvo que una opción viable ante la merma estudiantil sería reducir el número de alumnos por salón. “Eso es positivo dentro de la razonabilidad, el que tengas 15 estudiantes, en vez de 30 en un salón escolar, es positivo”, dijo.

“Lo importante es cómo tú atiendes esa baja poblacional estudiantil, y yo pensaría que lo que tenemos que hacer es estar seguros de que les estamos dando los servicios y que los asignamos a donde los tenemos que asignar, en vez de estar hablando de cerrar escuelas por cerrar. Si se cierra una escuela, tiene que ser porque no es segura, por ejemplo”, puntualizó.

“No tuvo una convicción”

Por otro lado, el mandatario planteó que desconoce los detalles del contrato que la secretaria designada de Educación le otorgó al exsenador del Partido Nuevo Progresista (PNP) Héctor Martínez Maldonado, pero señaló que “lo importante es que se cumpla con la ley”.

“En el caso de ese exsenador, él no tuvo una convicción, él fue absuelto. Ahora mismo, se prohíbe que se contrate a alguien que tiene un récord criminal, incluyendo particularmente en el área de corrupción, eso está prohibido. En el caso del exsenador, él fue absuelto”, reiteró Pierluisi a preguntas de la prensa.

El Nuevo Día reveló hoy que el exsenador, quien en 2018 resultó convicto en la esfera federal por soborno y luego fue absuelto, será oficial examinador con la prerrogativa de emitir citaciones, hacer vistas, rendir informes, examinar casos y tomar juramentos, entre otras tareas.

El contrato –por un máximo de $90,000, a razón de un máximo de $75 por hora o $7,500 mensuales– es efectivo del 19 de julio de 2023 al 30 de junio de 2024.

“En cuanto al contrato como tal, no tengo el detalle, pero ahí lo importante es que rinda los servicios que se están contratando, que tenga, obviamente, la capacidad de rendirlos”, indicó el gobernador, durante su participación en una actividad para anunciar una inversión millonaria para la Ponce Health Sciences University.