El gobernador Pedro Pierluisi confirmó este lunes que tuvo discrepancias con el exsecretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) Edan Rivera Rodríguez que provocaron su renuncia de manera inmediata el pasado viernes, pese a que él ya había informado su intención de dejar el cargo para diciembre.

“Bueno, él ya había renunciado. Nos había comunicado -a la secretaria de la Gobernación y a este servidor- su deseo de renunciar efectivo el 31 de diciembre y eso lo había comunicado semanas atrás y la decisión fue adelantar la efectividad de la renuncia. Se anuncia el día que fue efectiva, pero ya esto se había conversado días anteriores con el propio secretario”, reveló el primer ejecutivo.

“Mi sentir es que el compromiso de todos los jefes de agencia de nuestro gobierno debe ser un compromiso a largo plazo. No un compromiso a corto plazo. Es importante que estén comprometidos a laborar, mínimo, hasta el final de este cuatrienio. Y si no lo están, es mí prerrogativa, en cualquier momento, pedir o aceptar la renuncia de cualquier miembro del gabinete o cualquier persona que labora en un puesto de confianza de alto nivel en el gobierno”, abundó.

Aseguró que en un “futuro cercano” nombrará a un nuevo funcionario para dirigir el DACO. Adelantó que “con toda probabilidad” hará el nombramiento “en cuanto termine la sesión legislativa”.

Al dimitir, Rivera Rodríguez dijo que su “visión ha dado lugar a discrepancias”.

“Las diferencias ocurren no con este secretario, sino con todos los secretarios pueden ocurrir diferencias de criterio de cuando en cuando, pero en este caso el factor primordial el caso fue ese, que ya había renunciado y que no me parece adecuado tener una persona a la salida dirigiendo una agencia con miras a irse en par de meses. Así que por esa razón adelantamos la efectividad (de la renuncia)”, afirmó el gobernador.

Cuestionado si las diferencias que tuvo con el exsecretario del DACO fueron por decisiones que tomó por el precio del café o vinculadas con los detallistas de la gasolina respondió: “En esa función hay que recordar que, como en muchas otras en el gobierno, surgen controversias. Tú mencionaste esas y puedo mencionar otras”.

Al final, el gobernador calificó el desempeño de Rivera Rodríguez como “excelente”.