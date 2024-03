Pedro Pierluisi sobre nómina de confianza en el Departamento de Educación: “Estoy defendiendo a esos gerenciales”

“Yo estoy defendiendo la gestión de la secretaria ( Yanira Raíces Vega ). Estoy defendiendo a esos gerenciales y estoy hasta diciendo más. Me parece absurdo el planteamiento de líderes de otros partidos que vengan a decir, ‘ah no, es que ahí los que tienen que estar son los militantes de mi partido’, porque eso es lo que están diciendo . Eso no hace sentido”, sostuvo Pierluisi, evidentemente molesto, mientras la prensa le cuestionaba sobre el abultado gasto, que anualmente equivale a $8.3 millones del presupuesto del DE.

Al preguntársele si no es paradójico que estudiantes de Educación Especial no reciban sus servicios a cabalidad mientras personal de confianza del DE devenga sueldos de entre $6,000 y más de $10,000 mensuales, respondió: “Siempre hay espacio para mejorar”. En total, 93 empleados de confianza del DE reciben salarios que totalizan, mensualmente, alrededor de $700,000 .

“Nuestra responsabilidad, yo diría, que es seguir mejorando. No es resolver todos los retos de un día para otro, porque eso no es realista” , agregó.

“A ella no le conviene tener a nadie en el cargo que no esté aportando. No hace sentido. No tiene lógica”, subrayó Pierluisi.